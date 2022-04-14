SkyAI (SKYAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i SkyAI (SKYAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SkyAI (SKYAI) Information Officiel hjemmeside: https://skyai.pro Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x92aa03137385F18539301349dcfC9EbC923fFb10 Køb SKYAI nu!

SkyAI (SKYAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SkyAI (SKYAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 63.15M $ 63.15M $ 63.15M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 63.15M $ 63.15M $ 63.15M Alle tiders Høj: $ 0.101 $ 0.101 $ 0.101 Alle tiders Lav: $ 0.020745137226669978 $ 0.020745137226669978 $ 0.020745137226669978 Nuværende pris: $ 0.06315 $ 0.06315 $ 0.06315 Få mere at vide om SkyAI (SKYAI) pris

SkyAI (SKYAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SkyAI (SKYAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SKYAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SKYAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SKYAI's tokenomics, kan du udforske SKYAI tokens live-pris!

SkyAI (SKYAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SKYAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SKYAI prishistorikken nu!

