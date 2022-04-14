Babylon (BABY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Babylon (BABY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Babylon (BABY) Information Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods. Officiel hjemmeside: http://babylon.foundation Hvidbog: http://docs.babylonlabs.io Block Explorer: https://www.mintscan.io/babylon Køb BABY nu!

Babylon (BABY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Babylon (BABY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 152.40M $ 152.40M $ 152.40M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 2.56B $ 2.56B $ 2.56B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Alle tiders Lav: $ 0.03804514614989939 $ 0.03804514614989939 $ 0.03804514614989939 Nuværende pris: $ 0.05954 $ 0.05954 $ 0.05954 Få mere at vide om Babylon (BABY) pris

Babylon (BABY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Babylon (BABY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BABY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BABY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BABY's tokenomics, kan du udforske BABY tokens live-pris!

Sådan køber du BABY Er du interesseret i at tilføje Babylon (BABY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BABY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BABY på MEXC nu!

Babylon (BABY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BABY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BABY prishistorikken nu!

BABY Prisprediktion Vil du vide, hvor BABY måske er på vej hen? Vores BABY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BABY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!