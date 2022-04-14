Sleepless AI (AI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sleepless AI (AI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sleepless AI (AI) Information Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team. Officiel hjemmeside: https://www.sleeplessailab.com Hvidbog: https://sleepless-ai.gitbook.io/him/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xBDA011D7F8EC00F66C1923B049B94c67d148d8b2 Køb AI nu!

Sleepless AI (AI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sleepless AI (AI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 47.17M $ 47.17M $ 47.17M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 382.56M $ 382.56M $ 382.56M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 123.30M $ 123.30M $ 123.30M Alle tiders Høj: $ 3 $ 3 $ 3 Alle tiders Lav: $ 0.09675355458008243 $ 0.09675355458008243 $ 0.09675355458008243 Nuværende pris: $ 0.1233 $ 0.1233 $ 0.1233 Få mere at vide om Sleepless AI (AI) pris

Sleepless AI (AI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sleepless AI (AI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AI's tokenomics, kan du udforske AI tokens live-pris!

