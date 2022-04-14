Terra Classic (LUNC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Terra Classic (LUNC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Terra Classic (LUNC) Information Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token. Officiel hjemmeside: https://www.terra-classic.money Hvidbog: https://classic-docs.terra.money Block Explorer: https://finder.terra.money/classic Køb LUNC nu!

Terra Classic (LUNC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Terra Classic (LUNC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 317.16M $ 317.16M $ 317.16M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 5.51T $ 5.51T $ 5.51T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.00059231 $ 0.00059231 $ 0.00059231 Alle tiders Lav: $ 0.000016754152692065 $ 0.000016754152692065 $ 0.000016754152692065 Nuværende pris: $ 0.0000576 $ 0.0000576 $ 0.0000576 Få mere at vide om Terra Classic (LUNC) pris

Terra Classic (LUNC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Terra Classic (LUNC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LUNC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LUNC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LUNC's tokenomics, kan du udforske LUNC tokens live-pris!

Terra Classic (LUNC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LUNC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LUNC prishistorikken nu!

LUNC Prisprediktion Vil du vide, hvor LUNC måske er på vej hen? Vores LUNC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LUNC Tokens prisprediktion nu!

