ELF (ELF) Information aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption. Officiel hjemmeside: http://aelf.com/ Hvidbog: https://docs.aelf.com/resources/whitepaper-2/ Block Explorer: https://aelfscan.io/AELF/token/ELF Køb ELF nu!

ELF (ELF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ELF (ELF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 166.11M $ 166.11M $ 166.11M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 785.77M $ 785.77M $ 785.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.27074 $ 1.27074 $ 1.27074 Alle tiders Lav: $ 0.0350131599961 $ 0.0350131599961 $ 0.0350131599961 Nuværende pris: $ 0.2114 $ 0.2114 $ 0.2114 Få mere at vide om ELF (ELF) pris

ELF (ELF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ELF (ELF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ELF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ELF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ELF's tokenomics, kan du udforske ELF tokens live-pris!

ELF (ELF) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ELF hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ELF prishistorikken nu!

ELF Prisprediktion Vil du vide, hvor ELF måske er på vej hen? Vores ELF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ELF Tokens prisprediktion nu!

