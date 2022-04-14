DuckChain (DUCK) Tokenomics Få vigtig indsigt i DuckChain (DUCK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DuckChain (DUCK) Information DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users. Officiel hjemmeside: https://duckchain.io/ Hvidbog: https://diary.duckchain.io/2.-users-and-developers/2.3-developer-hub Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQDWXjnVWheFemaAaFn-Cp4nDehvGllrXOZ8wqHm8sDEwn_c Køb DUCK nu!

DuckChain (DUCK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DuckChain (DUCK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.24M $ 27.24M $ 27.24M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 5.35B $ 5.35B $ 5.35B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 50.87M $ 50.87M $ 50.87M Alle tiders Høj: $ 0.0188 $ 0.0188 $ 0.0188 Alle tiders Lav: $ 0.00196542123946365 $ 0.00196542123946365 $ 0.00196542123946365 Nuværende pris: $ 0.005087 $ 0.005087 $ 0.005087 Få mere at vide om DuckChain (DUCK) pris

DuckChain (DUCK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DuckChain (DUCK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DUCK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DUCK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DUCK's tokenomics, kan du udforske DUCK tokens live-pris!

