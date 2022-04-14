Butthole Coin (BUTTHOLE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Butthole Coin (BUTTHOLE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Butthole Coin (BUTTHOLE) Information This is a viral memecoin issued on Pumpfun, designed to express humor. Officiel hjemmeside: https://buttholecoin.dev/ Hvidbog: https://buttholecoin.dev/white-paper Block Explorer: https://solscan.io/token/CboMcTUYUcy9E6B3yGdFn6aEsGUnYV6yWeoeukw6pump Køb BUTTHOLE nu!

Butthole Coin (BUTTHOLE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Butthole Coin (BUTTHOLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.17M $ 5.17M $ 5.17M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.135 $ 0.135 $ 0.135 Alle tiders Lav: $ 0.000045316363328446 $ 0.000045316363328446 $ 0.000045316363328446 Nuværende pris: $ 0.005167 $ 0.005167 $ 0.005167 Få mere at vide om Butthole Coin (BUTTHOLE) pris

Butthole Coin (BUTTHOLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Butthole Coin (BUTTHOLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUTTHOLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUTTHOLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUTTHOLE's tokenomics, kan du udforske BUTTHOLE tokens live-pris!

Butthole Coin (BUTTHOLE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BUTTHOLE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BUTTHOLE prishistorikken nu!

