Boba Cat (BOBACAT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Boba Cat (BOBACAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:21:29 (UTC+8)
Boba Cat (BOBACAT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Boba Cat (BOBACAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.29M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 612.88M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 2.11M
Alle tiders Høj:
$ 0.0097
Alle tiders Lav:
$ 0.00017406913220778
Nuværende pris:
$ 0.002108
Boba Cat (BOBACAT) Information

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Officiel hjemmeside:
https://www.bobacat.io/
Hvidbog:
https://bobacat.gitbook.io/docs/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x6eCf5FE60e27cd03ABdBA3a19Af8dC6845A0dA58

Boba Cat (BOBACAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Boba Cat (BOBACAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BOBACAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BOBACAT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BOBACAT's tokenomics, kan du udforske BOBACAT tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken