Den direkte Boba Cat pris i dag er 0.00251 USD. Følg med i realtid BOBACAT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BOBACAT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BOBACAT

BOBACAT Prisinfo

Hvad er BOBACAT

BOBACAT Tokenomics

BOBACAT Prisprognose

BOBACAT Historik

BOBACAT Købsguide

BOBACAT-til-fiat-valutaomregner

BOBACAT Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Boba Cat Logo

Boba Cat-kurs(BOBACAT)

1 BOBACAT til USD direkte pris:

$0.00251
$0.00251$0.00251
-0.31%1D
USD
Boba Cat (BOBACAT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:01:25 (UTC+8)

Boba Cat (BOBACAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.002467
$ 0.002467$ 0.002467
24H lav
$ 0.002769
$ 0.002769$ 0.002769
24H høj

$ 0.002467
$ 0.002467$ 0.002467

$ 0.002769
$ 0.002769$ 0.002769

--
----

--
----

+1.45%

-0.31%

-11.81%

-11.81%

Boba Cat (BOBACAT) realtidsprisen er $ 0.00251. I løbet af de sidste 24 timer har BOBACAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.002467 og et højdepunkt på $ 0.002769, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BOBACATs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, BOBACAT har ændret sig med +1.45% i løbet af den sidste time, -0.31% i løbet af 24 timer og -11.81% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Boba Cat (BOBACAT) Markedsinformation

--
----

$ 5.71K
$ 5.71K$ 5.71K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

Den nuværende markedsværdi på Boba Cat er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 5.71K. Det cirkulerende forsyning af BOBACAT er --, med et samlet udbud på --. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er --.

Boba Cat (BOBACAT) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Boba Cat i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00000781-0.31%
30 dage$ -0.00183-42.17%
60 dage$ +0.00051+25.50%
90 dage$ +0.00051+25.50%
Boba Cat Prisændring i dag

I dag BOBACAT blev der registreret en ændring på $ -0.00000781 (-0.31%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Boba Cat 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.00183 (-42.17%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Boba Cat 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage BOBACAT sås en ændring af $ +0.00051 (+25.50%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Boba Cat 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.00051 (+25.50%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Boba Cat (BOBACAT)?

Tjek Boba CatPrishistorik-siden nu.

Hvad er Boba Cat (BOBACAT)

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Boba Cat er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineBoba Catinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekBOBACATtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Boba Cat på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Boba Cat købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Boba Cat Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Boba Cat (BOBACAT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Boba Cat (BOBACAT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Boba Cat.

Tjek Boba Cat prisprediktion nu!

Boba Cat (BOBACAT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Boba Cat (BOBACAT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BOBACAT Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Boba Cat (BOBACAT)

Leder du efter, hvordan du køber Boba Cat? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Boba Cat på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

BOBACAT til lokale valutaer

1 Boba Cat(BOBACAT) til VND
66.05065
1 Boba Cat(BOBACAT) til AUD
A$0.0038152
1 Boba Cat(BOBACAT) til GBP
0.0019076
1 Boba Cat(BOBACAT) til EUR
0.0021586
1 Boba Cat(BOBACAT) til USD
$0.00251
1 Boba Cat(BOBACAT) til MYR
RM0.0105169
1 Boba Cat(BOBACAT) til TRY
0.1054953
1 Boba Cat(BOBACAT) til JPY
¥0.38403
1 Boba Cat(BOBACAT) til ARS
ARS$3.6011472
1 Boba Cat(BOBACAT) til RUB
0.2017789
1 Boba Cat(BOBACAT) til INR
0.2228127
1 Boba Cat(BOBACAT) til IDR
Rp41.8333166
1 Boba Cat(BOBACAT) til PHP
0.1473119
1 Boba Cat(BOBACAT) til EGP
￡E.0.1185473
1 Boba Cat(BOBACAT) til BRL
R$0.0134787
1 Boba Cat(BOBACAT) til CAD
C$0.003514
1 Boba Cat(BOBACAT) til BDT
0.3070232
1 Boba Cat(BOBACAT) til NGN
3.6271508
1 Boba Cat(BOBACAT) til COP
$9.6538365
1 Boba Cat(BOBACAT) til ZAR
R.0.0435987
1 Boba Cat(BOBACAT) til UAH
0.1052945
1 Boba Cat(BOBACAT) til TZS
T.Sh.6.1519598
1 Boba Cat(BOBACAT) til VES
Bs0.55471
1 Boba Cat(BOBACAT) til CLP
$2.36442
1 Boba Cat(BOBACAT) til PKR
Rs0.708824
1 Boba Cat(BOBACAT) til KZT
1.3252298
1 Boba Cat(BOBACAT) til THB
฿0.0808722
1 Boba Cat(BOBACAT) til TWD
NT$0.0772829
1 Boba Cat(BOBACAT) til AED
د.إ0.0092117
1 Boba Cat(BOBACAT) til CHF
Fr0.002008
1 Boba Cat(BOBACAT) til HKD
HK$0.0195027
1 Boba Cat(BOBACAT) til AMD
֏0.9572638
1 Boba Cat(BOBACAT) til MAD
.د.م0.0231673
1 Boba Cat(BOBACAT) til MXN
$0.0465856
1 Boba Cat(BOBACAT) til SAR
ريال0.0094125
1 Boba Cat(BOBACAT) til ETB
Br0.3856113
1 Boba Cat(BOBACAT) til KES
KSh0.3233884
1 Boba Cat(BOBACAT) til JOD
د.أ0.00177959
1 Boba Cat(BOBACAT) til PLN
0.0092368
1 Boba Cat(BOBACAT) til RON
лв0.0110691
1 Boba Cat(BOBACAT) til SEK
kr0.0237948
1 Boba Cat(BOBACAT) til BGN
лв0.0042419
1 Boba Cat(BOBACAT) til HUF
Ft0.8445397
1 Boba Cat(BOBACAT) til CZK
0.0529359
1 Boba Cat(BOBACAT) til KWD
د.ك0.00076555
1 Boba Cat(BOBACAT) til ILS
0.0081575
1 Boba Cat(BOBACAT) til BOB
Bs0.0173441
1 Boba Cat(BOBACAT) til AZN
0.004267
1 Boba Cat(BOBACAT) til TJS
SM0.0230418
1 Boba Cat(BOBACAT) til GEL
0.0068021
1 Boba Cat(BOBACAT) til AOA
Kz2.3006409
1 Boba Cat(BOBACAT) til BHD
.د.ب0.00094125
1 Boba Cat(BOBACAT) til BMD
$0.00251
1 Boba Cat(BOBACAT) til DKK
kr0.0162397
1 Boba Cat(BOBACAT) til HNL
L0.0658122
1 Boba Cat(BOBACAT) til MUR
0.1148074
1 Boba Cat(BOBACAT) til NAD
$0.0433979
1 Boba Cat(BOBACAT) til NOK
kr0.0254012
1 Boba Cat(BOBACAT) til NZD
$0.0043674
1 Boba Cat(BOBACAT) til PAB
B/.0.00251
1 Boba Cat(BOBACAT) til PGK
K0.010542
1 Boba Cat(BOBACAT) til QAR
ر.ق0.0091113
1 Boba Cat(BOBACAT) til RSD
дин.0.2549658
1 Boba Cat(BOBACAT) til UZS
soʻm29.8809476
1 Boba Cat(BOBACAT) til ALL
L0.2095599
1 Boba Cat(BOBACAT) til ANG
ƒ0.0044929
1 Boba Cat(BOBACAT) til AWG
ƒ0.0044929
1 Boba Cat(BOBACAT) til BBD
$0.00502
1 Boba Cat(BOBACAT) til BAM
KM0.0042168
1 Boba Cat(BOBACAT) til BIF
Fr7.33673
1 Boba Cat(BOBACAT) til BND
$0.0032379
1 Boba Cat(BOBACAT) til BSD
$0.00251
1 Boba Cat(BOBACAT) til JMD
$0.4017255
1 Boba Cat(BOBACAT) til KHR
10.04
1 Boba Cat(BOBACAT) til KMF
Fr1.06926
1 Boba Cat(BOBACAT) til LAK
54.5652163
1 Boba Cat(BOBACAT) til LKR
රු0.7619858
1 Boba Cat(BOBACAT) til MDL
L0.0425947
1 Boba Cat(BOBACAT) til MGA
Ar11.255593
1 Boba Cat(BOBACAT) til MOP
P0.0201051
1 Boba Cat(BOBACAT) til MVR
0.038403
1 Boba Cat(BOBACAT) til MWK
MK4.342551
1 Boba Cat(BOBACAT) til MZN
MT0.160389
1 Boba Cat(BOBACAT) til NPR
रु0.3550144
1 Boba Cat(BOBACAT) til PYG
17.80092
1 Boba Cat(BOBACAT) til RWF
Fr3.64703
1 Boba Cat(BOBACAT) til SBD
$0.0206573
1 Boba Cat(BOBACAT) til SCR
0.0342866
1 Boba Cat(BOBACAT) til SRD
$0.096635
1 Boba Cat(BOBACAT) til SVC
$0.0219625
1 Boba Cat(BOBACAT) til SZL
L0.0433979
1 Boba Cat(BOBACAT) til TMT
m0.008785
1 Boba Cat(BOBACAT) til TND
د.ت0.00738944
1 Boba Cat(BOBACAT) til TTD
$0.0169927
1 Boba Cat(BOBACAT) til UGX
Sh8.71472
1 Boba Cat(BOBACAT) til XAF
Fr1.41815
1 Boba Cat(BOBACAT) til XCD
$0.006777
1 Boba Cat(BOBACAT) til XOF
Fr1.41815
1 Boba Cat(BOBACAT) til XPF
Fr0.25602
1 Boba Cat(BOBACAT) til BWP
P0.0336089
1 Boba Cat(BOBACAT) til BZD
$0.0050451
1 Boba Cat(BOBACAT) til CVE
$0.2385755
1 Boba Cat(BOBACAT) til DJF
Fr0.44427
1 Boba Cat(BOBACAT) til DOP
$0.1607906
1 Boba Cat(BOBACAT) til DZD
د.ج0.3262247
1 Boba Cat(BOBACAT) til FJD
$0.0056726
1 Boba Cat(BOBACAT) til GNF
Fr21.6362
1 Boba Cat(BOBACAT) til GTQ
Q0.0191764
1 Boba Cat(BOBACAT) til GYD
$0.5256442
1 Boba Cat(BOBACAT) til ISK
kr0.31124

Boba Cat Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Boba Cat, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Boba Cat

Hvor meget er Boba Cat (BOBACAT) værd i dag?
Den direkte BOBACAT pris i USD er 0.00251 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BOBACAT til USD pris?
Den aktuelle pris på BOBACATtil USD er $ 0.00251. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Boba Cat?
Markedsværdien for BOBACAT er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BOBACAT?
Den cirkulerende forsyning af BOBACAT er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BOBACAT?
BOBACAT opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BOBACAT?
BOBACAT så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for BOBACAT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BOBACAT er $ 5.71K USD.
Bliver BOBACAT højere i år?
BOBACAT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BOBACAT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:01:25 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

BOBACAT-til-USD Lommeregner

Beløb

BOBACAT
BOBACAT
USD
USD

1 BOBACAT = 0.00251 USD

Handel BOBACAT

BOBACAT/USDT
$0.00251
$0.00251$0.00251
-0.31%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

