BELUGA (BELUGA) Tokenomics

BELUGA (BELUGA) Information BELUGA meme is loved by hundreds of thousands of users especially in Ton industry. The cute beluga is wearing a hat from Dogwifhat(WIF) which is considered to be one of the moste adored Ton memes around the world. Officiel hjemmeside: https://www.thebeluga.net/ Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQB3_aNocywnRPQRUSmNJD7aY7eEIRFQ7jax0klMDp5gOMWp Køb BELUGA nu!

BELUGA (BELUGA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BELUGA (BELUGA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 139 $ 139 $ 139 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 132.838 $ 132.838 $ 132.838 Få mere at vide om BELUGA (BELUGA) pris

BELUGA (BELUGA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BELUGA (BELUGA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BELUGA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BELUGA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BELUGA's tokenomics, kan du udforske BELUGA tokens live-pris!

BELUGA (BELUGA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BELUGA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BELUGA prishistorikken nu!

BELUGA Prisprediktion Vil du vide, hvor BELUGA måske er på vej hen? Vores BELUGA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BELUGA Tokens prisprediktion nu!

