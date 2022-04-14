BounceBit (BB) Tokenomics Få vigtig indsigt i BounceBit (BB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BounceBit (BB) Information BounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources. Officiel hjemmeside: https://bouncebit.io/ Hvidbog: https://docs.bouncebit.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/76SYfdi8jT84GqxuTqu7FuyA4GQbrto1pLDGQKsy8K12 Køb BB nu!

BounceBit (BB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BounceBit (BB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 84.88M Samlet udbud $ 2.10B Cirkulerende forsyning $ 736.24M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 242.11M Alle tiders Høj: $ 0.87799 Alle tiders Lav: $ 0.07349155026090788 Nuværende pris: $ 0.11529 Få mere at vide om BounceBit (BB) pris

BounceBit (BB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BounceBit (BB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BB's tokenomics, kan du udforske BB tokens live-pris!

BounceBit (BB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BB prishistorikken nu!

BB Prisprediktion Vil du vide, hvor BB måske er på vej hen? Vores BB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BB Tokens prisprediktion nu!

