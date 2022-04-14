FC Barcelona FT (BAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i FC Barcelona FT (BAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FC Barcelona FT (BAR) Information FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges. Officiel hjemmeside: https://chiliz.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xfd3c73b3b09d418841dd6aff341b2d6e3aba433b Køb BAR nu!

FC Barcelona FT (BAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FC Barcelona FT (BAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.34M $ 16.34M $ 16.34M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 12.82M $ 12.82M $ 12.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 6.42 $ 6.42 $ 6.42 Alle tiders Lav: $ 0.991574489714179 $ 0.991574489714179 $ 0.991574489714179 Nuværende pris: $ 1.274 $ 1.274 $ 1.274 Få mere at vide om FC Barcelona FT (BAR) pris

FC Barcelona FT (BAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FC Barcelona FT (BAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BAR's tokenomics, kan du udforske BAR tokens live-pris!

FC Barcelona FT (BAR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BAR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BAR prishistorikken nu!

BAR Prisprediktion Vil du vide, hvor BAR måske er på vej hen? Vores BAR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BAR Tokens prisprediktion nu!

