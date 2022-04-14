Aurix (AUR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aurix (AUR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aurix (AUR) Information AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies. AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner. Officiel hjemmeside: https://www.aurix.exchange Hvidbog: https://www.aurix.exchange/Aurix-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6E98E5401ADCB0D76F4DEBfc3d794B3031F48790 Køb AUR nu!

Aurix (AUR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aurix (AUR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.08M $ 9.08M $ 9.08M Alle tiders Høj: $ 2.6 $ 2.6 $ 2.6 Alle tiders Lav: $ 0.00598702 $ 0.00598702 $ 0.00598702 Nuværende pris: $ 0.4542 $ 0.4542 $ 0.4542 Få mere at vide om Aurix (AUR) pris

Aurix (AUR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aurix (AUR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AUR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AUR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AUR's tokenomics, kan du udforske AUR tokens live-pris!

