FLORK (FLORK) Information Flork is an AI agent that farms liquidity pools. Officiel hjemmeside: https://florkcto.io Block Explorer: https://solscan.io/token/CnGb7hJsGdsFyQP2uXNWrUgT5K1tovBA3mNnUZcTpump Køb FLORK nu!

FLORK (FLORK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FLORK (FLORK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 680.20K $ 680.20K $ 680.20K Samlet udbud $ 938.73M $ 938.73M $ 938.73M Cirkulerende forsyning $ 938.72M $ 938.72M $ 938.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 680.21K $ 680.21K $ 680.21K Alle tiders Høj: $ 0.036088 $ 0.036088 $ 0.036088 Alle tiders Lav: $ 0.000384837561854987 $ 0.000384837561854987 $ 0.000384837561854987 Nuværende pris: $ 0.0007246 $ 0.0007246 $ 0.0007246 Få mere at vide om FLORK (FLORK) pris

FLORK (FLORK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FLORK (FLORK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLORK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLORK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLORK's tokenomics, kan du udforske FLORK tokens live-pris!

