Enjin (ENJ) Information Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain. Officiel hjemmeside: https://enjin.io/ Hvidbog: https://docs.enjin.io/ Block Explorer: https://enjin.subscan.io Køb ENJ nu!

Enjin (ENJ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Enjin (ENJ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 133.14M $ 133.14M $ 133.14M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.87B $ 1.87B $ 1.87B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.6877 $ 0.6877 $ 0.6877 Alle tiders Lav: $ 0.01561960019171238 $ 0.01561960019171238 $ 0.01561960019171238 Nuværende pris: $ 0.07113 $ 0.07113 $ 0.07113 Få mere at vide om Enjin (ENJ) pris

Enjin (ENJ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Enjin (ENJ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ENJ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ENJ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ENJ's tokenomics, kan du udforske ENJ tokens live-pris!

Sådan køber du ENJ Er du interesseret i at tilføje Enjin (ENJ) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ENJ, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ENJ på MEXC nu!

Enjin (ENJ) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ENJ hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ENJ prishistorikken nu!

ENJ Prisprediktion Vil du vide, hvor ENJ måske er på vej hen? Vores ENJ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ENJ Tokens prisprediktion nu!

