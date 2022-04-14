BLEND (BLEND) Tokenomics Få vigtig indsigt i BLEND (BLEND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BLEND (BLEND) Information Blend is a decentralized, non-custodial lending protocol for Bitcoin, it has been launched on Educhain, Arbitrum and Base. Blend enables users to participate either as suppliers or borrowers. Suppliers contribute liquidity to earn passive income, while borrowers can take out loans in either overcollateralised (long-term) or undercollateralised (short-term for one block) manners. Officiel hjemmeside: https://www.blend.fan/ Hvidbog: https://blend3.gitbook.io/blend-lending-protocol-for-bitcoin Block Explorer: https://educhain.blockscout.com/token/0x526E8a66E357FFeaEeEc6d7Be1E5eA44a788dd1d Køb BLEND nu!

BLEND (BLEND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BLEND (BLEND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0003758 $ 0.0003758 $ 0.0003758 Få mere at vide om BLEND (BLEND) pris

BLEND (BLEND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BLEND (BLEND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLEND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLEND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLEND's tokenomics, kan du udforske BLEND tokens live-pris!

BLEND (BLEND) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BLEND hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BLEND prishistorikken nu!

BLEND Prisprediktion Vil du vide, hvor BLEND måske er på vej hen? Vores BLEND prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BLEND Tokens prisprediktion nu!

