Stakestone (STO) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Stakestone (STO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Stakestone (STO) Information

StakeStone is a decentralized liquidity infrastructure protocol designed to enhance staking and liquidity distribution across blockchain networks. Our innovative solutions for staking assets like ETH, BTC, enabling efficient liquidity redistribution while offering users optimized returns.

Officiel hjemmeside:
https://stakestone.io/
Hvidbog:
https://static.stakestone.io/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xdAf1695c41327b61B9b9965Ac6A5843A3198cf07

Stakestone (STO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stakestone (STO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 20.65M
$ 20.65M$ 20.65M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning $ 225.33M
$ 225.33M
$ 225.33M$ 225.33M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 91.65M
$ 91.65M
$ 91.65M$ 91.65M
Alle tiders Høj:
$ 0.2678
$ 0.2678$ 0.2678
Alle tiders Lav:
$ 0.05273459706092496
$ 0.05273459706092496$ 0.05273459706092496
Nuværende pris:
$ 0.09165
$ 0.09165$ 0.09165

Stakestone (STO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Stakestone (STO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal STO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange STO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår STO's tokenomics, kan du udforske STO tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.