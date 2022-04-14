ApeCoin (APE) Tokenomics Få vigtig indsigt i ApeCoin (APE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ApeCoin (APE) Information APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond. Officiel hjemmeside: http://apecoin.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381 Køb APE nu!

ApeCoin (APE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ApeCoin (APE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 453.70M $ 453.70M $ 453.70M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 752.65M $ 752.65M $ 752.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 602.80M $ 602.80M $ 602.80M Alle tiders Høj: $ 50 $ 50 $ 50 Alle tiders Lav: $ 0.3544842084576708 $ 0.3544842084576708 $ 0.3544842084576708 Nuværende pris: $ 0.6028 $ 0.6028 $ 0.6028 Få mere at vide om ApeCoin (APE) pris

ApeCoin (APE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ApeCoin (APE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal APE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange APE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår APE's tokenomics, kan du udforske APE tokens live-pris!

Sådan køber du APE Er du interesseret i at tilføje ApeCoin (APE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe APE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber APE på MEXC nu!

ApeCoin (APE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for APE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk APE prishistorikken nu!

APE Prisprediktion Vil du vide, hvor APE måske er på vej hen? Vores APE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se APE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!