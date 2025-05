APE

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

NavnAPE

RangNo.113

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)6.11%

Cirkulationsforsyning752,651,515

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.7526%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj39.398856949363356,2022-03-17

Laveste pris0.3544842084576708,2025-04-07

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

