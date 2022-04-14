Alvara Protocol (ALVA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Alvara Protocol (ALVA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Alvara Protocol (ALVA) Information Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard). Officiel hjemmeside: https://alvara.xyz/ Hvidbog: https://www.alvaraprotocol.io/Alvara_Protocol_White_Paper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8e729198d1c59b82bd6bba579310c40d740a11c2 Køb ALVA nu!

Alvara Protocol (ALVA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Alvara Protocol (ALVA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.04M Samlet udbud $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 72.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 49.57M Alle tiders Høj: $ 2.85 Alle tiders Lav: $ 0.04738546373708529 Nuværende pris: $ 0.24785 Få mere at vide om Alvara Protocol (ALVA) pris

Alvara Protocol (ALVA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Alvara Protocol (ALVA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALVA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALVA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALVA's tokenomics, kan du udforske ALVA tokens live-pris!

Sådan køber du ALVA Er du interesseret i at tilføje Alvara Protocol (ALVA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ALVA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ALVA på MEXC nu!

Alvara Protocol (ALVA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ALVA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ALVA prishistorikken nu!

ALVA Prisprediktion Vil du vide, hvor ALVA måske er på vej hen? Vores ALVA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ALVA Tokens prisprediktion nu!

