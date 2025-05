ALVA

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

NavnALVA

RangNo.1278

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.85%

Cirkulationsforsyning61,511,400.21069968

Max Udbud200,000,000

Samlet Udbud199,088,241.2788123

Cirkulationshastighed0.3075%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj4.777902393038671,2024-03-04

Laveste pris0.04738546373708529,2024-09-05

Offentlig blockchainETH

IndledningAlvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.