Alephium (ALPH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Alephium (ALPH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Alephium (ALPH) Information Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge! Officiel hjemmeside: https://alephium.org Hvidbog: https://github.com/alephium/white-paper/ Block Explorer: https://explorer.alephium.org Køb ALPH nu!

Alephium (ALPH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Alephium (ALPH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 33.33M $ 33.33M $ 33.33M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 117.84M $ 117.84M $ 117.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 282.80M $ 282.80M $ 282.80M Alle tiders Høj: $ 4.04 $ 4.04 $ 4.04 Alle tiders Lav: $ 0.046547973367701154 $ 0.046547973367701154 $ 0.046547973367701154 Nuværende pris: $ 0.2828 $ 0.2828 $ 0.2828 Få mere at vide om Alephium (ALPH) pris

Alephium (ALPH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Alephium (ALPH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALPH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALPH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALPH's tokenomics, kan du udforske ALPH tokens live-pris!

Sådan køber du ALPH Er du interesseret i at tilføje Alephium (ALPH) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ALPH, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ALPH på MEXC nu!

Alephium (ALPH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ALPH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ALPH prishistorikken nu!

ALPH Prisprediktion Vil du vide, hvor ALPH måske er på vej hen? Vores ALPH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ALPH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!