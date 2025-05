ALPH

Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge!

NavnALPH

RangNo.561

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.39%

Cirkulationsforsyning110,490,805.99880975

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud211,062,148.14693457

Cirkulationshastighed0.1104%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj3.8567149496785995,2024-02-27

Laveste pris0.046547973367701154,2023-01-10

Offentlig blockchainALPH

