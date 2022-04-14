Aleo (ALEO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aleo (ALEO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aleo (ALEO) Information Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises. Officiel hjemmeside: https://aleo.org/ Hvidbog: https://developer.aleo.org/guides/introduction/getting_started/ Block Explorer: https://aleoscan.io/ Køb ALEO nu!

Aleo (ALEO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aleo (ALEO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 112.43M $ 112.43M $ 112.43M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 455.17M $ 455.17M $ 455.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 6.9 $ 6.9 $ 6.9 Alle tiders Lav: $ 0.1134396400169198 $ 0.1134396400169198 $ 0.1134396400169198 Nuværende pris: $ 0.247 $ 0.247 $ 0.247 Få mere at vide om Aleo (ALEO) pris

Aleo (ALEO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aleo (ALEO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALEO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALEO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALEO's tokenomics, kan du udforske ALEO tokens live-pris!

Sådan køber du ALEO Er du interesseret i at tilføje Aleo (ALEO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ALEO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ALEO på MEXC nu!

Aleo (ALEO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ALEO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ALEO prishistorikken nu!

ALEO Prisprediktion Vil du vide, hvor ALEO måske er på vej hen? Vores ALEO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ALEO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!