AiMalls (AIT) Tokenomics

AiMalls (AIT) Information AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme. Officiel hjemmeside: https://aimalls.app Hvidbog: https://cdn.aimalls.app/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x5f113f7ef20ff111fd130e83d8e97fd1e0e2518f Køb AIT nu!

AiMalls (AIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AiMalls (AIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 224.90K Samlet udbud -- Cirkulerende forsyning $ 201.89K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- Alle tiders Høj: $ 19.8 Alle tiders Lav: $ 0.7373988825170275 Nuværende pris: $ 1.114

AiMalls (AIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AiMalls (AIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIT's tokenomics, kan du udforske AIT tokens live-pris!

AiMalls (AIT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AIT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

