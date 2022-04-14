Bondex (BDXN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bondex (BDXN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bondex (BDXN) Information Bondex is building a next-generation, on-chain professional network that focuses on talent, reputation, and economic opportunities. This platform aims to reshape the professional networking landscape, offering users a decentralized space to establish verifiable reputations and access new economic opportunities. Officiel hjemmeside: https://bondex.app/ Hvidbog: https://bondex.gitbook.io/bondex/whitepaper-2.0 Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xbdbdbdd0c22888e63cb9098ad6d68439197cb091 Køb BDXN nu!

Bondex (BDXN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bondex (BDXN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.21M $ 6.21M $ 6.21M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.80M $ 38.80M $ 38.80M Alle tiders Høj: $ 2 $ 2 $ 2 Alle tiders Lav: $ 0.02794707527092435 $ 0.02794707527092435 $ 0.02794707527092435 Nuværende pris: $ 0.0388 $ 0.0388 $ 0.0388 Få mere at vide om Bondex (BDXN) pris

Bondex (BDXN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bondex (BDXN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BDXN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BDXN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BDXN's tokenomics, kan du udforske BDXN tokens live-pris!

Sådan køber du BDXN Er du interesseret i at tilføje Bondex (BDXN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BDXN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BDXN på MEXC nu!

Bondex (BDXN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BDXN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BDXN prishistorikken nu!

BDXN Prisprediktion Vil du vide, hvor BDXN måske er på vej hen? Vores BDXN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BDXN Tokens prisprediktion nu!

