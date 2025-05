AIT

AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme.

NavnAIT

RangNo.2559

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)1.93%

Cirkulationsforsyning201,885

Max Udbud0

Samlet Udbud834,543

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj30.417308906106708,2023-10-30

Laveste pris0.8688694096300257,2025-05-24

Offentlig blockchainBSC

Sektor

Social Media

