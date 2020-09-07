Alchemy (ACH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Alchemy (ACH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Alchemy (ACH) Information Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain. Officiel hjemmeside: https://alchemypay.org/ Hvidbog: https://file.alchemytech.io/Alchemy_WP-EN.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d Køb ACH nu!

Alchemy (ACH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Alchemy (ACH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 200.13M $ 200.13M $ 200.13M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 9.37B $ 9.37B $ 9.37B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 213.50M $ 213.50M $ 213.50M Alle tiders Høj: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Alle tiders Lav: $ 0.00133775 $ 0.00133775 $ 0.00133775 Nuværende pris: $ 0.02135 $ 0.02135 $ 0.02135 Få mere at vide om Alchemy (ACH) pris

Alchemy (ACH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Alchemy (ACH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ACH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ACH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ACH's tokenomics, kan du udforske ACH tokens live-pris!

Sådan køber du ACH Er du interesseret i at tilføje Alchemy (ACH) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ACH, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ACH på MEXC nu!

Alchemy (ACH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ACH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ACH prishistorikken nu!

ACH Prisprediktion Vil du vide, hvor ACH måske er på vej hen? Vores ACH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ACH Tokens prisprediktion nu!

