Abelian (ABEL) Information Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable. Officiel hjemmeside: https://pqabelian.io Hvidbog: https://download.pqabelian.io/release/docs/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.pqabelian.io/home Køb ABEL nu!

Abelian (ABEL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Abelian (ABEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M Samlet udbud $ 225.18M $ 225.18M $ 225.18M Cirkulerende forsyning $ 104.53M $ 104.53M $ 104.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.04M $ 17.04M $ 17.04M Alle tiders Høj: $ 1.998 $ 1.998 $ 1.998 Alle tiders Lav: $ 0.03026414280417002 $ 0.03026414280417002 $ 0.03026414280417002 Nuværende pris: $ 0.07566 $ 0.07566 $ 0.07566 Få mere at vide om Abelian (ABEL) pris

Abelian (ABEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Abelian (ABEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ABEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ABEL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ABEL's tokenomics, kan du udforske ABEL tokens live-pris!

