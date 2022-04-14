VANRY (VANRY) Tokenomics Få vigtig indsigt i VANRY (VANRY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VANRY (VANRY) Information Welcome to the world of VANAR Chain, a cutting-edge blockchain ecosystem where efficiency, speed, and security converge. At the heart of this revolutionary platform is VANRY, our native gas token, designed to fuel transactions and smart contract operations within the VANAR Chain. Officiel hjemmeside: https://vanarchain.com/ Hvidbog: https://cdn.vanarchain.com/vanarchain/vanar_whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x8DE5B80a0C1B02Fe4976851D030B36122dbb8624 Køb VANRY nu!

VANRY (VANRY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VANRY (VANRY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 62.22M $ 62.22M $ 62.22M Samlet udbud $ 2.40B $ 2.40B $ 2.40B Cirkulerende forsyning $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 75.26M $ 75.26M $ 75.26M Alle tiders Høj: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Alle tiders Lav: $ 0.01761164436385245 $ 0.01761164436385245 $ 0.01761164436385245 Nuværende pris: $ 0.03136 $ 0.03136 $ 0.03136 Få mere at vide om VANRY (VANRY) pris

VANRY (VANRY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VANRY (VANRY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VANRY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VANRY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VANRY's tokenomics, kan du udforske VANRY tokens live-pris!

VANRY (VANRY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VANRY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VANRY prishistorikken nu!

VANRY Prisprediktion Vil du vide, hvor VANRY måske er på vej hen? Vores VANRY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VANRY Tokens prisprediktion nu!

