Tokenomika pro Sardis Network (SRDS)

Zjistěte klíčové informace o Sardis Network (SRDS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Sardis Network (SRDS)

Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer.

Oficiální webové stránky:
https://mysardis.com/
Bílá kniha:
https://mysardis.com/sardis/assets/sardis/WhitepaperSardismin.pdf
Block Explorer:
https://payment-mainnet.sardisnetwork.com/

Sardis Network (SRDS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sardis Network (SRDS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Historické maximum:
$ 0.126
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.03285
$ 0.03285$ 0.03285

Tokenomika Sardis Network (SRDS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Sardis Network (SRDS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SRDS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SRDS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SRDS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSRDS!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.