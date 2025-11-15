Více informací o LUNARBITS
Tokenomika pro Lunarbits (LUNARBITS)
Lunarbits (LUNARBITS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Lunarbits (LUNARBITS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Informace o Lunarbits (LUNARBITS)
Lunarbits were launched on the SpaceX Falcon 9 in a private payload (Lunaprise Mission) curated by Lunarbits founders at Space Blue and now their twins are inscribed bitcoin ordinal runes token reward for the Space Blue artist ecosystem which includes artists from Justin Timberlake, KPop stars, Taylor Swift, professional athletes, and 222 content projects that reaches a fan base of over 2.5 billion worldwide, all whose memorabilia and music is now archived in the first museum on the moon and will be monetized to collectors and fans worldwide.
Tokenomika Lunarbits (LUNARBITS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Lunarbits (LUNARBITS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů LUNARBITS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu LUNARBITS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro LUNARBITS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLUNARBITS!
Jak nakupovat LUNARBITS
Chtěli byste si přidat Lunarbits (LUNARBITS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu LUNARBITS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Lunarbits (LUNARBITS)
Analýza historie cen LUNARBITS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny LUNARBITS
Chcete vědět, kam může LUNARBITS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LUNARBITS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim
