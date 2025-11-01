BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Lunarbits je 0.010901 USD. Sledujte aktualizace cen LUNARBITS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LUNARBITS.

Aktuální cena 1 LUNARBITS na USD

$0.010901
+15.18%1D
USD
Graf aktuální ceny Lunarbits (LUNARBITS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:58:03 (UTC+8)

Informace o ceně Lunarbits (LUNARBITS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.009464
Nejnižší za 24 h
$ 0.0112
Nejvyšší za 24 h

$ 0.009464
$ 0.0112
--
--
0.00%

+15.18%

+42.14%

+42.14%

Cena Lunarbits (LUNARBITS) v reálném čase je $ 0.010901. Za posledních 24 hodin se LUNARBITS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.009464 do maxima $ 0.0112, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LUNARBITS v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LUNARBITS se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +15.18% a za posledních 7 dní o +42.14%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Lunarbits (LUNARBITS)

--
$ 877.54
$ 877.54$ 877.54

$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M

--
222,222,222
222,222,222 222,222,222

BTCRUNES

Aktuální tržní kapitalizace Lunarbits je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 877.54. Objem v oběhu LUNARBITS je --, přičemž celková zásoba je 222222222. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.42M.

Historie cen v USD pro Lunarbits (LUNARBITS)

Sledujte změny cen Lunarbits pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00143668+15.18%
30 dní$ -0.037899-77.67%
60 dní$ -0.074199-87.20%
90 dní$ -0.229099-95.46%
Změna ceny Lunarbits dnes

Dnes zaznamenal LUNARBITS změnu o $ +0.00143668 (+15.18%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Lunarbits za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.037899 (-77.67%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Lunarbits za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u LUNARBITS ke změně o $ -0.074199 (-87.20%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Lunarbits za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.229099 (-95.46%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Lunarbits (LUNARBITS)?

Podívejte se na stránku Historie cen Lunarbits.

Co je Lunarbits (LUNARBITS)

Lunarbits were launched on the SpaceX Falcon 9 in a private payload (Lunaprise Mission) curated by Lunarbits founders at Space Blue and now their twins are inscribed bitcoin ordinal runes token reward for the Space Blue artist ecosystem which includes artists from Justin Timberlake, KPop stars, Taylor Swift, professional athletes, and 222 content projects that reaches a fan base of over 2.5 billion worldwide, all whose memorabilia and music is now archived in the first museum on the moon and will be monetized to collectors and fans worldwide.

Lunarbits je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Lunarbits investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu LUNARBITSa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Lunarbits na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Lunarbits a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Lunarbits (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Lunarbits (LUNARBITS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Lunarbits (LUNARBITS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Lunarbits.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Lunarbits!

Tokenomika pro Lunarbits (LUNARBITS)

Pochopení tokenomiky Lunarbits (LUNARBITS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LUNARBITS hned teď!

Jak nakupovat Lunarbits (LUNARBITS)

Snažíte se zjistit, jak koupit Lunarbits? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Lunarbits podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

LUNARBITS na místní měny

1 Lunarbits(LUNARBITS) na VND
286.859815
1 Lunarbits(LUNARBITS) na AUD
A$0.01656952
1 Lunarbits(LUNARBITS) na GBP
0.00828476
1 Lunarbits(LUNARBITS) na EUR
0.00937486
1 Lunarbits(LUNARBITS) na USD
$0.010901
1 Lunarbits(LUNARBITS) na MYR
RM0.04567519
1 Lunarbits(LUNARBITS) na TRY
0.45816903
1 Lunarbits(LUNARBITS) na JPY
¥1.667853
1 Lunarbits(LUNARBITS) na ARS
ARS$15.68479484
1 Lunarbits(LUNARBITS) na RUB
0.87633139
1 Lunarbits(LUNARBITS) na INR
0.96844484
1 Lunarbits(LUNARBITS) na IDR
Rp181.68326066
1 Lunarbits(LUNARBITS) na PHP
0.63977969
1 Lunarbits(LUNARBITS) na EGP
￡E.0.51289205
1 Lunarbits(LUNARBITS) na BRL
R$0.05853837
1 Lunarbits(LUNARBITS) na CAD
C$0.0152614
1 Lunarbits(LUNARBITS) na BDT
1.33341032
1 Lunarbits(LUNARBITS) na NGN
15.77560017
1 Lunarbits(LUNARBITS) na COP
$41.92688115
1 Lunarbits(LUNARBITS) na ZAR
R.0.18913235
1 Lunarbits(LUNARBITS) na UAH
0.45729695
1 Lunarbits(LUNARBITS) na TZS
T.Sh.26.84970805
1 Lunarbits(LUNARBITS) na VES
Bs2.409121
1 Lunarbits(LUNARBITS) na CLP
$10.268742
1 Lunarbits(LUNARBITS) na PKR
Rs3.06198189
1 Lunarbits(LUNARBITS) na KZT
5.77687594
1 Lunarbits(LUNARBITS) na THB
฿0.35123022
1 Lunarbits(LUNARBITS) na TWD
NT$0.33564179
1 Lunarbits(LUNARBITS) na AED
د.إ0.04000667
1 Lunarbits(LUNARBITS) na CHF
Fr0.0087208
1 Lunarbits(LUNARBITS) na HKD
HK$0.08470077
1 Lunarbits(LUNARBITS) na AMD
֏4.1718127
1 Lunarbits(LUNARBITS) na MAD
.د.م0.10083425
1 Lunarbits(LUNARBITS) na MXN
$0.20232256
1 Lunarbits(LUNARBITS) na SAR
ريال0.04087875
1 Lunarbits(LUNARBITS) na ETB
Br1.68115222
1 Lunarbits(LUNARBITS) na KES
KSh1.40830019
1 Lunarbits(LUNARBITS) na JOD
د.أ0.007728809
1 Lunarbits(LUNARBITS) na PLN
0.04011568
1 Lunarbits(LUNARBITS) na RON
лв0.04807341
1 Lunarbits(LUNARBITS) na SEK
kr0.10334148
1 Lunarbits(LUNARBITS) na BGN
лв0.01842269
1 Lunarbits(LUNARBITS) na HUF
Ft3.66785947
1 Lunarbits(LUNARBITS) na CZK
0.22990209
1 Lunarbits(LUNARBITS) na KWD
د.ك0.003335706
1 Lunarbits(LUNARBITS) na ILS
0.03542825
1 Lunarbits(LUNARBITS) na BOB
Bs0.07532591
1 Lunarbits(LUNARBITS) na AZN
0.0185317
1 Lunarbits(LUNARBITS) na TJS
SM0.10039821
1 Lunarbits(LUNARBITS) na GEL
0.02954171
1 Lunarbits(LUNARBITS) na AOA
Kz9.99174759
1 Lunarbits(LUNARBITS) na BHD
.د.ب0.004098776
1 Lunarbits(LUNARBITS) na BMD
$0.010901
1 Lunarbits(LUNARBITS) na DKK
kr0.07052947
1 Lunarbits(LUNARBITS) na HNL
L0.28691432
1 Lunarbits(LUNARBITS) na MUR
0.49861174
1 Lunarbits(LUNARBITS) na NAD
$0.18836928
1 Lunarbits(LUNARBITS) na NOK
kr0.11031812
1 Lunarbits(LUNARBITS) na NZD
$0.01896774
1 Lunarbits(LUNARBITS) na PAB
B/.0.010901
1 Lunarbits(LUNARBITS) na PGK
K0.04589321
1 Lunarbits(LUNARBITS) na QAR
ر.ق0.03967964
1 Lunarbits(LUNARBITS) na RSD
дин.1.10732358
1 Lunarbits(LUNARBITS) na UZS
soʻm131.33731919
1 Lunarbits(LUNARBITS) na ALL
L0.91361281
1 Lunarbits(LUNARBITS) na ANG
ƒ0.01951279
1 Lunarbits(LUNARBITS) na AWG
ƒ0.01951279
1 Lunarbits(LUNARBITS) na BBD
$0.021802
1 Lunarbits(LUNARBITS) na BAM
KM0.01831368
1 Lunarbits(LUNARBITS) na BIF
Fr32.245158
1 Lunarbits(LUNARBITS) na BND
$0.0141713
1 Lunarbits(LUNARBITS) na BSD
$0.010901
1 Lunarbits(LUNARBITS) na JMD
$1.75135466
1 Lunarbits(LUNARBITS) na KHR
43.77907006
1 Lunarbits(LUNARBITS) na KMF
Fr4.643826
1 Lunarbits(LUNARBITS) na LAK
236.97825613
1 Lunarbits(LUNARBITS) na LKR
රු3.32240678
1 Lunarbits(LUNARBITS) na MDL
L0.1842269
1 Lunarbits(LUNARBITS) na MGA
Ar49.1035545
1 Lunarbits(LUNARBITS) na MOP
P0.08731701
1 Lunarbits(LUNARBITS) na MVR
0.1667853
1 Lunarbits(LUNARBITS) na MWK
MK18.92533511
1 Lunarbits(LUNARBITS) na MZN
MT0.6965739
1 Lunarbits(LUNARBITS) na NPR
रु1.54772398
1 Lunarbits(LUNARBITS) na PYG
77.309892
1 Lunarbits(LUNARBITS) na RWF
Fr15.839153
1 Lunarbits(LUNARBITS) na SBD
$0.08971523
1 Lunarbits(LUNARBITS) na SCR
0.14890766
1 Lunarbits(LUNARBITS) na SRD
$0.4196885
1 Lunarbits(LUNARBITS) na SVC
$0.09538375
1 Lunarbits(LUNARBITS) na SZL
L0.18913235
1 Lunarbits(LUNARBITS) na TMT
m0.0381535
1 Lunarbits(LUNARBITS) na TND
د.ت0.032016237
1 Lunarbits(LUNARBITS) na TTD
$0.07379977
1 Lunarbits(LUNARBITS) na UGX
Sh37.979084
1 Lunarbits(LUNARBITS) na XAF
Fr6.159065
1 Lunarbits(LUNARBITS) na XCD
$0.0294327
1 Lunarbits(LUNARBITS) na XOF
Fr6.159065
1 Lunarbits(LUNARBITS) na XPF
Fr1.111902
1 Lunarbits(LUNARBITS) na BWP
P0.14650944
1 Lunarbits(LUNARBITS) na BZD
$0.02191101
1 Lunarbits(LUNARBITS) na CVE
$1.04093649
1 Lunarbits(LUNARBITS) na DJF
Fr1.929477
1 Lunarbits(LUNARBITS) na DOP
$0.69864509
1 Lunarbits(LUNARBITS) na DZD
د.ج1.41691198
1 Lunarbits(LUNARBITS) na FJD
$0.02463626
1 Lunarbits(LUNARBITS) na GNF
Fr94.784195
1 Lunarbits(LUNARBITS) na GTQ
Q0.08361067
1 Lunarbits(LUNARBITS) na GYD
$2.28288742
1 Lunarbits(LUNARBITS) na ISK
kr1.362625

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Lunarbits, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Lunarbits
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Lunarbits

Jakou hodnotu má dnes Lunarbits (LUNARBITS)?
Aktuální cena LUNARBITS v USD je 0.010901 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LUNARBITS v USD?
Aktuální cena LUNARBITS v USD je $ 0.010901. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Lunarbits?
Tržní kapitalizace LUNARBITS je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LUNARBITS v oběhu?
Objem LUNARBITS v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LUNARBITS?
LUNARBITS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LUNARBITS?
LUNARBITS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování LUNARBITS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LUNARBITS je $ 877.54 USD.
Dosáhne LUNARBITS letos vyšší ceny?
LUNARBITS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLUNARBITS, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

