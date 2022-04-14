Tokenomika pro Aevo (AEVO)

Zjistěte klíčové informace o Aevo (AEVO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Aevo (AEVO)

Aevo is a decentralized derivatives exchange platform, focused on options and perpetual trading. The DEX runs on Aevo L2, an Ethereum roll-up based on the OP Stack.

Oficiální webové stránky:
https://www.aevo.xyz/
Bílá kniha:
https://docs.aevo.xyz
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xB528edBef013aff855ac3c50b381f253aF13b997

Aevo (AEVO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Aevo (AEVO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 96.50M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 912.61M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 105.74M
Historické maximum:
$ 4.3
Historické minimum:
$ 0.0672987303268713
Aktuální cena:
$ 0.10574
Tokenomika Aevo (AEVO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Aevo (AEVO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AEVO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AEVO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AEVO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAEVO!

Jak nakupovat AEVO

Chtěli byste si přidat Aevo (AEVO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AEVO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Aevo (AEVO)

Analýza historie cen AEVO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny AEVO

Chcete vědět, kam může AEVO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AEVO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.