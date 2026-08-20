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Bacon Protocol-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। BAC-এর মার্কেট ক্যাপ 11,511.01 USD। BAC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Bacon Protocol-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। BAC-এর মার্কেট ক্যাপ 11,511.01 USD। BAC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

BAC সম্পর্কে আরও

BAC প্রাইসের তথ্য

BAC কী

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Bacon Protocol প্রাইস (BAC)

তালিকাভুক্ত নয়

1 BAC থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00001151
$0.00001151$0.00001151
+11.60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Bacon Protocol (BAC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:36:56 (UTC+8)

Bacon Protocol-এর আজকের প্রাইস

আজ Bacon Protocol (BAC)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BAC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BAC-এর জন্য $ 0

Bacon Protocol বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 11,511.01 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.00B BAC। গত 24 ঘণ্টায়, BAC এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.04629163 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BAC গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +10.08% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Bacon Protocol (BAC) এর মার্কেট তথ্য

$ 11.51K
$ 11.51K$ 11.51K

--
----

$ 11.51K
$ 11.51K$ 11.51K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bacon Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 11.51K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। BAC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 11.51K

Bacon Protocol-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.04629163
$ 0.04629163$ 0.04629163

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+10.08%

+10.08%

Bacon Protocol (BAC) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Bacon Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Bacon Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Bacon Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Bacon Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ 0+10.08%
60 দিন$ 0-1.65%
90 দিন----

Bacon Protocol এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Bacon Protocol (BAC) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BAC এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Bacon Protocol (BAC) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Bacon Protocol এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Bacon Protocol সম্পর্কে

Bacon Protocol-এর বর্তমান লাইভ দাম কত?

Bacon Protocol-এর দাম Tk এবং গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন হয়েছে --%।

আজকে কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে?

মূল এক্সচেঞ্জগুলিতে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে, যা সক্রিয় বাজার অংশগ্রহণ এবং ধারাবাহিক তরলতার ইঙ্গিত দেয়।

BAC বাজারের তরলতা কতটা?

--/100 তরলতার স্কোর দেখায় অর্ডার বুক কতটা গভীর, বড় অর্ডার কতটা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হতে পারে এবং প্রধান ট্রেডিং পেয়ারগুলিতে স্প্রেড কতটা সংকীর্ণ।

দৈনিক ট্রেডিং পরিসর কী ইঙ্গিত দেয়?

Tk0E-15 এবং Tk0E-15 মধ্যে দামের পরিবর্তন বর্তমান অস্থিরতা এবং দিনের মধ্যে গতিশীলতাকে তুলে ধরে।

Bacon Protocol-এর বর্তমান বাজারে র‌্যাঙ্কিং কী?

বর্তমানে এটি #7130 র‌্যাঙ্কে অবস্থান করছে এবং Tk1415527.9293817259220000 বাজার মূলধন দ্বারা সমর্থিত।

সরবরাহ দামের স্থিতিশীলতায় কী ভূমিকা পালন করে?

1000000000.0 টোকেনের প্রচলিত সরবরাহ দামের আচরণকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উচ্চ চাহিদা বা স্বল্পতার সময়ে।

Bacon Protocol-এর তরলতার প্রোফাইলকে কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

তরলতা নির্ভর করে মার্কেট মেকারের কার্যকলাপ, ট্রেডিং পেয়ারের বৈচিত্র্য, এক্সচেঞ্জের গভীরতা এবং -- নেটওয়ার্কের ইকোসিস্টেম অংশগ্রহণের উপর।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Bacon Protocol সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:36:56 (UTC+8)

Bacon Protocol (BAC) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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