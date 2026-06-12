sato প্রাইস(SATO)
আজ sato (SATO)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.3119, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.89% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SATO থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি SATO-এর জন্য ৳ 0.3119।
sato বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- SATO। গত 24 ঘণ্টায়, SATO এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.2708 (নিম্ন) এবং ৳ 0.3224 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SATO গত ঘণ্টায় +0.32% এবং গত 7 দিনে -2.78% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 90.83K-তে পৌঁছেছে।
ETH
sato এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 90.83K। SATO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 18454077। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 5.76M।
+0.32%
+5.89%
-2.78%
-2.78%
sato এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +2.131593
|+5.89%
|30 দিন
|৳ -0.9117
|-74.51%
|60 দিন
|৳ +0.1119
|+55.95%
|90 দিন
|৳ +0.1119
|+55.95%
আজ, SATO এর পরিবর্তন ৳ +2.131593 (+5.89%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.9117(-74.51%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, SATO এর প্রাইস ৳ +0.1119 (+55.95%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.1119 (+55.95%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি sato (SATO) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই sato প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি sato-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
SATO মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 35% | বিয়ারিশ 65%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
**বাজার গঠন** SATO_USDT 4 ঘণ্টার বর্তমান মূল্য 0.3001, কেন্দ্রীয় স্তর 0.3071-এর নিচে 2.28% অবস্থানে এবং হাব সিস্টেমের মধ্যকার নিচের প্রান্তে অবস্থান করছে। MA গ্রুপ ও EMA গ্রুপে সবকটি ইঙ্গিত হলো: 7 ক্রয়, 0 নিরপেক্ষ, 0 বিক্রয়। এই সূচকগুলোর সামঞ্জস্যতা বহু বাছাই প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত দেয়। মূল্য স্তর S1 (0.2821) এর উপরে 6.38% অবস্থান করছে, যার ফলে কেন্দ্রীয় স্তরে আবার পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **শক্তির অবস্থা** MACD ডাইভারজেন্স অবস্থায় রয়েছে এবং গড় মূল্যের গ্রুপের বাছাই প্রবণতার সাথে বিপরীত প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। RSI মাঝারি স্তরে অবস্থান করছে, আর KDJ এবং StochRSI এর তথ্য অনুপস্থিত থাকায় স্বল্পমেয়াদী শক্তির দিক নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো পরস্পর বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করছে, ফলে মূল্যের শক্তি এবং ট্রেন্ড সূচকগুলোর মধ্যে একই দিকের সমন্বয় পাওয়া যাচ্ছে না। **গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর** উপরের কেন্দ্রীয় স্তর 0.3071 হলো নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর (+2.28%)। এটি ভেদ করার পর পরবর্তী প্রতিরোধ স্তর R1 0.332 (+10.63%) হবে। নিচের স্তর S1 0.2821 হলো নিকটস্থ সমর্থন স্তর (-6.00%)। এটি ভেদ হলে S2 0.2572 হবে দূরবর্তী সমর্থন স্তর (-14.30%)।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, sato এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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SATO is a meme coin.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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