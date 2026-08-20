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Nietzschean Penguin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0009201 BDT। PENGUIN-এর মার্কেট ক্যাপ 920,038.9384892438934 BDT। PENGUIN-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Nietzschean Penguin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0009201 BDT। PENGUIN-এর মার্কেট ক্যাপ 920,038.9384892438934 BDT। PENGUIN-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

PENGUIN সম্পর্কে আরও

PENGUIN প্রাইসের তথ্য

PENGUIN কী

PENGUIN অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

PENGUIN টোকেনোমিক্স

PENGUIN প্রাইস পূর্বাভাস

PENGUIN ইতিহাস

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Nietzschean Penguin প্রাইস(PENGUIN)

1 PENGUIN থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳0.112482084
৳0.112482084৳0.112482084
+2.27%1D
BDT
Nietzschean Penguin (PENGUIN) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 12:23:21 (UTC+8)

Nietzschean Penguin-এর আজকের প্রাইস

আজ Nietzschean Penguin (PENGUIN)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.0009201, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.27% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PENGUIN থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি PENGUIN-এর জন্য ৳ 0.0009201

Nietzschean Penguin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1317 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 920.04K এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.93M PENGUIN। গত 24 ঘণ্টায়, PENGUIN এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.000815 (নিম্ন) এবং ৳ 0.0009932 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 20.4240907991990947429 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.0045299565040780523

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PENGUIN গত ঘণ্টায় -0.06% এবং গত 7 দিনে +6.16% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 59.39K-তে পৌঁছেছে।

Nietzschean Penguin (PENGUIN) এর মার্কেট তথ্য

No.1317

৳ 920.04K
৳ 920.04K৳ 920.04K

৳ 59.39K
৳ 59.39K৳ 59.39K

৳ 920.10K
৳ 920.10K৳ 920.10K

999.93M
999.93M 999.93M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,933,636.006134
999,933,636.006134 999,933,636.006134

99.99%

SOL

Nietzschean Penguin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 920.04K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 59.39K। PENGUIN এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.93M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999933636.006134। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 920.10K

Nietzschean Penguin-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.000815
৳ 0.000815৳ 0.000815
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.0009932
৳ 0.0009932৳ 0.0009932
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.000815
৳ 0.000815৳ 0.000815

৳ 0.0009932
৳ 0.0009932৳ 0.0009932

৳ 20.4240907991990947429
৳ 20.4240907991990947429৳ 20.4240907991990947429

৳ 0.0045299565040780523
৳ 0.0045299565040780523৳ 0.0045299565040780523

-0.06%

+2.27%

+6.16%

+6.16%

Nietzschean Penguin (PENGUIN) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Nietzschean Penguin এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0.002496669+2.27%
30 দিন৳ -0.0003449-27.27%
60 দিন৳ -0.0011199-54.90%
90 দিন৳ -0.0024579-72.77%
Nietzschean Penguin আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, PENGUIN এর পরিবর্তন ৳ +0.002496669 (+2.27%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Nietzschean Penguin 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0003449(-27.27%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Nietzschean Penguin 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, PENGUIN এর প্রাইস ৳ -0.0011199 (-54.90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Nietzschean Penguin 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.0024579 (-72.77%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Nietzschean Penguin (PENGUIN) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Nietzschean Penguin প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Nietzschean Penguin-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Nietzschean Penguin-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Nietzschean Penguin-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

PENGUIN মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 72% | বিয়ারিশ 28%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টপিভট ≤ প্রাইস ≤ R1পিভট-R1 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
StochRSI> 80ওভারবট অঞ্চলস্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ3‑4টি ক্রয়40‑60% নিরপেক্ষসমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
BOLL (20,2)মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চমধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ1‑2টি ক্রয়20‑40% বিক্রয়বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।

**বাজার কাঠামো** PENGUIN_USDT ার ঘণ্টার সময়কালে বর্তমান দর 0.003124 USDT, যা হাব কেন্দ্রস্থল 0.00307-এর উপরে অবস্থিত এবং R1 (0.003217) এর নিচে 2.97% পরিসরে চলছে। MA গ্রুপের 1-2 নম্বর ও EMA গ্রুপের 3-4 নম্বর স্তরগুলিতে ক্রয়ের অনুপাত প্রকট হয়েছে, এবং দর বহু-সময়কালের গড়ের সিস্টেমের উপরে অবস্থান করছে। **শক্তির অবস্থা** MACD সংকেত একটি ক্রসওভার আকারে প্রদর্শিত হচ্ছে, দ্রুত ও ধীর লাইন শূন্য অক্ষের কাছাকাছি অবস্থান করছে। RSI মধ্যম পরিমাণের মান বজায় রেখেছে, এবং শক্তির সূচকগুলিতে কোনো চরম বিতরণ দেখা যায়নি। স্বল্পমেয়াদী ও মাঝারি সময়ের সূচকগুলির দিক একই রকম, এবং প্রসারণের কোনো সংকেত এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি। **গুরুত্বপূর্ণ মানগুলি** উপরের দিকে R1 প্রতিরোধ অবস্থান করছে 0.003217-এ (বর্তমান দর থেকে +2.97%), আর R2 অবস্থান করছে 0.003399-এ (বর্তমান দর থেকে +8.80%)। নিচের দিকে S1 সমর্থন অবস্থান করছে 0.002888-এ (বর্তমান দর থেকে -7.55%), আর S2 অবস্থান করছে 0.002741-এ (বর্তমান দর থেকে -12.26%)। হাব কেন্দ্রস্থল 0.00307 নিকটস্থ সন্দর্ভ মান হিসেবে কাজ করছে (বর্তমান দর থেকে -1.73%)।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো Nietzschean Penguin-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

পেঙ্গুইন টোকেনের দাম নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর প্রভাবিত হয়: বাজারের মনোভাব এবং সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা, ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা, বৃহত্তর ক্রিপ্টো বাজারের প্রবণতা, সামাজিক মিডিয়ার হাইপ এবং মেম কয়েনের জনপ্রিয়তা, হুইল চলাফেরা এবং বড় লেনদেন, এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি ও অংশীদারিত্ব, সম্ভাব্য আবেগ এবং স্পেকুলেটিভ সম্পদের জন্য সামগ্রিক ঝুঁকির প্রবণতা, এবং মেম টোকেনকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ামক সংবাদ।

মানুষ কেন Nietzschean Penguin-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত, পোর্টফোলিও ট্র্যাকিং, বাজার বিশ্লেষণ এবং বিনিয়োগের সময় নির্ধারণের জন্য আজকের নিচেশিয়ান পেঙ্গুইন (PENGUIN) এর দাম জানতে চায়। রিয়েল-টাইম দাম এই মিম টোকেনের লাভ-ক্ষতি মূল্যায়ন করতে, কেনার/বিক্রয়ের সুযোগ চিহ্নিত করতে এবং বাজারের অস্থিরতা পর্যবেক্ষণ করতে সহায়তা করে।

Nietzschean Penguin এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Nietzschean Penguin (PENGUIN) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, PENGUIN এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Nietzschean Penguin (PENGUIN) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Nietzschean Penguin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Nietzschean Penguin এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? PENGUIN এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Nietzschean Penguin প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Nietzschean Penguin কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Nietzschean Penguin দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে PENGUIN কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Nietzschean Penguin কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Nietzschean Penguin (PENGUIN) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

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আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Nietzschean Penguin তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Nietzschean Penguin (PENGUIN) কিনবেন নির্দেশিকা

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মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Nietzschean Penguin সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 12:23:21 (UTC+8)

Nietzschean Penguin (PENGUIN) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Nietzschean Penguin সম্পর্কে আরও জানুন

PENGUIN USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে PENGUIN-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে PENGUIN USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
PENGUIN/USDT
৳0.112738725
৳0.112738725৳0.112738725
+2.47%
67.04M (USDT)

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ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

PENGUIN-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

PENGUIN
PENGUIN
BDT
BDT

1 PENGUIN = 0.112445421 BDT