STONK প্রাইস(STONK)
আজ STONK (STONK)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.005265, যা গত 24 ঘণ্টায় 21.25% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান STONK থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি STONK-এর জন্য ৳ 0.005265।
STONK বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- STONK। গত 24 ঘণ্টায়, STONK এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.003929 (নিম্ন) এবং ৳ 0.00647 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, STONK গত ঘণ্টায় -8.09% এবং গত 7 দিনে -52.15% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 85.05K-তে পৌঁছেছে।
SOL
STONK এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 85.05K। STONK এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 5.27M।
-8.09%
+21.25%
-52.15%
-52.15%
STONK এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.112917
|+21.25%
|30 দিন
|৳ +0.004565
|+652.14%
|60 দিন
|৳ +0.004565
|+652.14%
|90 দিন
|৳ +0.004565
|+652.14%
আজ, STONK এর পরিবর্তন ৳ +0.112917 (+21.25%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.004565(+652.14%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, STONK এর প্রাইস ৳ +0.004565 (+652.14%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.004565 (+652.14%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি STONK (STONK) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই STONK প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি STONK-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
STONK মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|নিরপেক্ষ
|K ≈ D (±1%)
|কোন স্পষ্ট স্বল্পমেয়াদী দিকনির্দেশনা নেই, অপেক্ষা করুন এবং দেখুন।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
STONK_USDT 4 ঘন্টার সময়কালে হাব পয়েন্ট 0.006392-এর নীচে চলছে, বর্তমান মূল্য 0.006341 যা কেন্দ্রীয় অঞ্চলের নিচের সীমার খুব কাছে। মূল্যটি S1 এবং R1 গঠিত ওঠানামার সীমার মাঝখানে অবস্থান করছে, এই পর্যায়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার শেয়ার সংখ্যা সাময়িকভাবে সমতা পাচ্ছে। মোভিং এভারেজ সিস্টেম স্বল্পমেয়াদী ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে; 3-4 সময়কালের MA এবং 5-6 সময়কালের EMA উভয়ই ক্রয়ের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরছে। MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস অবস্থায় রয়েছে, ফাস্ট এবং স্লো লাইন নিচের দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যা মধ্যমেয়াদী গতিশীলতা বিক্রেতাদের পক্ষে ঝোঁক প্রকাশ করছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, কোনো অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মান প্রকাশ পায়নি, এবং বাজারের ওলাটাইলিটি সংকোচনের প্রবণতা বজায় রেখেছে। KDJ এবং StochRSI মানগুলো স্পষ্ট একমুখী নির্দেশনা প্রদান করছে না; ফাস্ট এবং স্লো ইন্ডিকেটর এবং ট্রেন্ড ইন্ডিকেটরের মধ্যে বিভাজন দেখা যাচ্ছে, যার ফলে স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সিগন্যালে একতার অভাব রয়েছে। উপরের দিকে নিকটস্থ প্রতিরোধ সীমা R1 পর্যায়ে 0.006767, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 6.7% দূরে অবস্থিত এবং সাম্প্রতিক প্রতিফলনের প্রথম পরীক্ষার লক্ষ্য। নিচের দিকে নিকটস্থ সমর্থন সীমা S1 পর্যায়ে 0.005927, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 6.5% দূরে অবস্থিত এবং স্বল্পমেয়াদী প্রত্যাবর্তনের প্রতিরক্ষামূলক সীমা গঠন করছে। দূরবর্তী রেফারেন্স পর্যায়গুলো হলো R2 0.007232 এবং S2 0.005552; যদি মূল্য নিকটস্থ সীমা অতিক্রম করে তবে এটি দূরবর্তী হাবের দিকে অগ্রসর হবে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, STONK এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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STONK is a meme coin.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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