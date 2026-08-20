GPU প্রাইস(GPUBSC)
আজ GPU (GPUBSC)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0,00005802, যা গত 24 ঘণ্টায় 23,85% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GPUBSC থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি GPUBSC-এর জন্য ৳ 0,00005802।
GPU বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- GPUBSC। গত 24 ঘণ্টায়, GPUBSC এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0,00004989 (নিম্ন) এবং ৳ 0,000096 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GPUBSC গত ঘণ্টায় -5,22% এবং গত 7 দিনে -95,13% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 57.47K-তে পৌঁছেছে।
BSC
GPU এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 57.47K। GPUBSC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 58,02K।
-5,22%
-23,84%
-95,13%
-95,13%
GPU এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0,0022207667
|-23,84%
|30 দিন
|৳ -0,00494198
|-98,84%
|60 দিন
|৳ -0,00494198
|-98,84%
|90 দিন
|৳ -0,00494198
|-98,84%
আজ, GPUBSC এর পরিবর্তন ৳ -0,0022207667 (-23,84%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0,00494198(-98,84%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, GPUBSC এর প্রাইস ৳ -0,00494198 (-98,84%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0,00494198 (-98,84%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি GPU-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
GPUBSC মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 65% | বিয়ারিশ 35%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|ওভারসোল্ড
|< 30
|পতনটা একটু দ্রুত হয়েছে, স্বল্পমেয়াদে রিবাউন্ড হতে পারে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
GPUBSC_USDT ার ঘন্টার সময়কালে 7.156E-5 পর্যন্ত চলছে, যা কেন্দ্রীয় অবস্থান 8.1E-5-এর নিচে এবং S1 সমর্থন 5.85E-5-এর উপরে অবস্থিত। মূল্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার নিম্নমুখী সংশোধনের সীমার মধ্যে রয়েছে; বাই পক্ষ হারানো অংশ ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু এখনও কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ সীমা অতিক্রম করতে পারেনি। গঠনগত দিক থেকে এটি নিম্ন স্তরের ওঠানামার চিত্র প্রদর্শন করছে, এবং স্বল্পমেয়াদী ক্রেতাদের হস্তক্ষেপের সংকেত সামগ্রিক নিম্নমুখী প্রবণতার সঙ্গে বিপরীত দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। সুতরাং, গঠন স্থিতিশীল হওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করতে হলে S1-এর উপরে কার্যকরভাবে দাঁড়ানোর প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। গতিশক্তির দিক থেকে MACD গোল্ডেন ক্রস সিগন্যাল রেকর্ড করা হয়েছে, এবং MA এবং EMA গ্রুপের স্বল্পমেয়াদী সময়কালগুলো ক্রয়ের ব্যবস্থাপনায় অবস্থান করছে। RSI অতি বিক্রয় অঞ্চল থেকে পুনরুদ্ধারের পর্যায়ে রয়েছে, যা দেখাচ্ছে যে বিক্রেতাদের গতিশক্তি আপাতত দুর্বল হয়ে পড়েছে। দ্রুত এবং ধীর গতিশীল সূচকগুলো একে অপরের থেকে ভিন্ন প্রবণতা প্রদর্শন করছে: স্বল্পমেয়াদী গড়গুলো ঊর্ধ্বমুখী বিক্ষিপ্ত হচ্ছে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা এখনও চাপের মধ্যে রয়েছে। এই সময়ে ওয়েভারেশন স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। গতিশক্তির প্রধান প্রকাশ হচ্ছে স্বল্পমেয়াদী প্রতিক্রিয়ার চাহিদা, কিন্তু এর সাথে কোনো স্থায়ী পরিমাণ বৃদ্ধির সমর্থন নেই। এই কারণে ক্রেতা এবং বিক্রেতার শক্তি বর্তমান অবস্থানে সাময়িকভাবে সমতা প্রতিষ্ঠা করেছে। নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলো হলো—উপরের কেন্দ্রীয় অবস্থান 8.1E-5, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 13% দূরে; এবং নিচের S1 সমর্থন 5.85E-5, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 18% দূরে। দূরবর্তী স্তরগুলো হলো R1 প্রতিরোধ 9.64E-5 এবং S2 সমর্থন 4.31E-5। বর্তমান মূল্য নিচের সমর্থন সীমার কাছাকাছি অবস্থিত, তাই উর্ধ্বমুখী প্রবণতা প্রদর্শন করতে হলে প্রথমে কেন্দ্রীয় অবস্থানের কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে হবে, আর নিম্নমুখী প্রবণতা প্রদর্শন করতে হলে S1 অঞ্চলের সমর্থনের শক্তি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, GPU এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0,00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে GPU (GPUBSC) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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