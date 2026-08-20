frong প্রাইস(FRONG)
আজ frong (FRONG)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.0032, যা গত 24 ঘণ্টায় 13.53% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FRONG থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি FRONG-এর জন্য ৳ 0.0032।
frong বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- FRONG। গত 24 ঘণ্টায়, FRONG এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.00258 (নিম্ন) এবং ৳ 0.003693 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FRONG গত ঘণ্টায় -5.67% এবং গত 7 দিনে -40.75% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 102.46K-তে পৌঁছেছে।
ROBINHOOD
frong এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 102.46K। FRONG এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 3.20M।
-5.67%
+13.53%
-40.75%
-40.75%
frong এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.04679556
|+13.53%
|30 দিন
|৳ +0.0022
|+220.00%
|60 দিন
|৳ +0.0022
|+220.00%
|90 দিন
|৳ +0.0022
|+220.00%
আজ, FRONG এর পরিবর্তন ৳ +0.04679556 (+13.53%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.0022(+220.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, FRONG এর প্রাইস ৳ +0.0022 (+220.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.0022 (+220.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি frong (FRONG) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই frong প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি frong-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
FRONG মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|প্রাইস < নিম্ন ব্যান্ড
|নিচের ব্যান্ড স্পর্শ করা বা অতিক্রম করা
|"সস্তা" অঞ্চলে প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
FRONG_USDT 4 ঘন্টার চক্রে কেন্দ্রবিন্দু 0.003283-এর উপরে চলছে, বর্তমান মূল্য 0.003384 যা R1 প্রতিরোধ স্তর 0.003606-এর নিচের অঞ্চলে অবস্থিত। মূল্য কেন্দ্রবিন্দু এবং প্রথম প্রতিরোধ স্তরের মধ্যে স্থিতিশীল রয়েছে, আর ছোট সময়ের গড় সমষ্টি ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে। হাব সিস্টেম দেখাচ্ছে যে মূল্য ওঠানামার সীমাবদ্ধ অঞ্চলের উপরের সীমায় অবস্থিত। কাঠামো এখনও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ ভেদ করতে পারেনি, ফলে ক্রয় ও বিক্রয়ের শক্তি একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই লড়াই করছে। MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস অবস্থায় রয়েছে, যার ফলে শক্তির দিক এবং ছোট সময়ের গড়ের সংকেত একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে গেছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থিত, আর KDJ এবং StochRSI এর মানগুলো কোনো চরম অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের অবস্থা প্রকাশ করেনি। ব্লিংক ব্যান্ড সংকুচিত হয়ে গেছে, ওলাটাইলিটি কমে গেছে, বাজারের শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং একক দিকনির্দেশনামূলক চালনার অভাব রয়েছে। দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো একে অপরের সাথে সমন্বয়হীন, ছোট সময়ের ক্রয়ের শক্তি হ্রাস পেয়েছে এবং মধ্যমেয়াদী প্রবণতার শক্তি এখনও পরিবর্তনের দিকে নিশ্চিত হয়নি। নিকটস্থ উপরের প্রতিরোধ স্তর 0.003606, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 6.5% দূরে। নিকটস্থ নিচের সমর্থন কেন্দ্রবিন্দু 0.003283, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 3.0% দূরে। দূরবর্তী শক্তিশালী সমর্থন S1 স্তর 0.002836, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 16.2% দূরে। দূরবর্তী শক্তিশালী প্রতিরোধ R2 স্তর 0.004053, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 19.7% দূরে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, frong এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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FRONG is a meme coin.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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|অন-চেইন ডেটা
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