Fefer প্রাইস(FEFER)
আজ Fefer (FEFER)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.000832, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.18% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FEFER থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি FEFER-এর জন্য ৳ 0.000832।
Fefer বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- FEFER। গত 24 ঘণ্টায়, FEFER এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.000793 (নিম্ন) এবং ৳ 0.001316 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FEFER গত ঘণ্টায় -3.71% এবং গত 7 দিনে -55.01% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 81.63K-তে পৌঁছেছে।
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Fefer এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 81.63K। FEFER এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 832.00K।
-3.71%
-11.18%
-55.01%
-55.01%
Fefer এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.012829326
|-11.18%
|30 দিন
|৳ -0.000668
|-44.54%
|60 দিন
|৳ -0.000668
|-44.54%
|90 দিন
|৳ -0.000668
|-44.54%
আজ, FEFER এর পরিবর্তন ৳ -0.012829326 (-11.18%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.000668(-44.54%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, FEFER এর প্রাইস ৳ -0.000668 (-44.54%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.000668 (-44.54%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই Fefer প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Fefer-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
FEFER মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 60% | বিয়ারিশ 40%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
FEFER_USDT 4 ঘন্টার চক্রে S1 হাব 0.001116 এবং কেন্দ্রীয় স্তর 0.001164-এর মধ্যে চলছে। দাম পিভট পয়েন্টের নিচের অঞ্চলে অবস্থান করছে, যা নিম্নমানের ওল্ড শেপ এবং সংগঠিত সংশোধনের প্রতীক। স্বল্পমেয়াদী গড় সমূহ এবং EMA গ্রুপ উভয়ই ক্রয়ের সংকেত প্রদান করেছে, যা সূচকের দিকনির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্তমান কাঠামোটি প্রত্যাবর্তনের পর সংশোধনের পর্যায়ে রয়েছে, এবং কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ স্তর অতিক্রম করেনি। MACD গোল্ডেন ক্রস গঠন করেছে, যার ফলে স্বল্পমেয়াদী বাই পজিশনের শক্তি ক্রমশ জমা হচ্ছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, যা বুঝায় যে ক্রয় ও বিক্রয়ের শক্তি আপাতত সমতায় রয়েছে। KDJ এবং StochRSI মানগুলো অতি বিক্রয়ের পর পুনরুদ্ধারের সংকেত দেখাচ্ছে, এবং দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো একই দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। ব্লিংক ব্যান্ড সংকুচিত হওয়ার পর সমতল হয়ে গেছে, যার ফলে দোলনের মাত্রা কমে গেছে এবং বাজারে একতরফা প্রবণতার কোনো শক্তি নেই। শক্তির বিতরণ স্বল্পমেয়াদী প্রত্যাবর্তনের চাহিদার উপর কেন্দ্রীভূত, তবে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার শক্তি এখনও নিশ্চিত হয়নি। নিকটস্থ সমর্থন স্তর S1 0.001116-এ অবস্থিত, যা বর্তমান দাম থেকে প্রায় 1.3% নিচে। উপরের দিকে প্রথম প্রতিরোধ স্তর হল কেন্দ্রীয় স্তর 0.001164, যা বর্তমান দাম থেকে প্রায় 2.9% উপরে। দূরবর্তী সমর্থন স্তর হিসেবে S2 0.001074 এবং R1 0.001206 উল্লেখ করা যেতে পারে। যদি দাম S1 স্তরে স্থিতিশীল হয়, তবে কেন্দ্রীয় স্তরের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হবে; আর যদি S1 অতিক্রম করে না পারে, তবে সম্ভাব্য পরবর্তী লক্ষ্য হবে S2। গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হল কেন্দ্রীয় স্তর 0.001164-এ কার্যকরভাবে অতিক্রম করা এবং সেখানে স্থিতিশীল হওয়ার সম্ভাবনা।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Fefer এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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FEFER is a meme coin.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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