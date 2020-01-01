Токеномика на Stader ETHx (ETHX) Открийте ключова информация за Stader ETHx (ETHX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Stader ETHx (ETHX) What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What’s next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols. Официален уебсайт: https://staderlabs.com/ Бяла книга: https://www.staderlabs.com/docs/ETHx%20Litepaper.pdf Купете ETHX сега!

Токеномика и анализ на цената за Stader ETHx (ETHX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Stader ETHx (ETHX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 608.79M $ 608.79M $ 608.79M Общо предлагане: $ 146.51K $ 146.51K $ 146.51K Циркулиращо предлагане: $ 146.51K $ 146.51K $ 146.51K FDV (оценка при пълна реализация): $ 608.79M $ 608.79M $ 608.79M Рекорд за всички времена: $ 4,275.3 $ 4,275.3 $ 4,275.3 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,474.49 $ 1,474.49 $ 1,474.49 Текуща цена: $ 4,157.54 $ 4,157.54 $ 4,157.54 Научете повече за цената на Stader ETHx (ETHX)

Токеномика на Stader ETHx (ETHX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Stader ETHx (ETHX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ETHX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ETHX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ETHX, разгледайте цената в реално време на токените ETHX!

Прогноза за цената за ETHX Искате ли да знаете какъв път може да поеме ETHX? Нашата страница за прогноза за цената ETHX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ETHX сега!

