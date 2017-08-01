Токеномика на Loopring (LRC) Открийте ключова информация за Loopring (LRC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Loopring (LRC) Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon. Официален уебсайт: https://loopring.org Бяла книга: https://github.com/Loopring/protocols/blob/master/packages/loopring_v3/DESIGN.md Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/HCTVFTzHL21a1dPzKxAUeWwqbE8QMUyvgChFDL4XYoi1 Купете LRC сега!

Токеномика и анализ на цената за Loopring (LRC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Loopring (LRC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 117.20M $ 117.20M $ 117.20M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 3.8371 $ 3.8371 $ 3.8371 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.019860698096 $ 0.019860698096 $ 0.019860698096 Текуща цена: $ 0.08573 $ 0.08573 $ 0.08573 Научете повече за цената на Loopring (LRC)

Токеномика на Loopring (LRC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Loopring (LRC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LRC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LRC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LRC, разгледайте цената в реално време на токените LRC!

Как да купя LRC Интересувате се да добавите Loopring (LRC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на LRC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате LRC в MEXC сега!

История на цените на Loopring (LRC) Анализирането на историята на цените на LRC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на LRC сега!

Прогноза за цената за LRC Искате ли да знаете какъв път може да поеме LRC? Нашата страница за прогноза за цената LRC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LRC сега!

