Повече за TRUTH
TRUTHценова информация
Какво представлява TRUTH
Бяла книга TRUTH
Официален уебсайт на TRUTH
Токеномика на TRUTH
TRUTH ценова прогноза
TRUTH История
Ръководство за закупуване за TRUTH
Конвертор на валута TRUTH във фиат
TRUTH спот
TRUTH USDT-M фючърси
Предварително пазаруване
Печалба
Airdrop+
Новини
Блог
Научете
Токеномика на Swarm Network (TRUTH)
Токеномика и анализ на цената за Swarm Network (TRUTH)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Swarm Network (TRUTH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Информация за Swarm Network (TRUTH)
Swarm Network is the privacy-preserving oracle layer operated by AI. We unlock the 99% of valuable data that's currently inaccessible to Web3 by turning arbitrary private data into verifiable on-chain logic in real-time without exposing it.
Токеномика на Swarm Network (TRUTH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Swarm Network (TRUTH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой TRUTH токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой TRUTH токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на TRUTH, разгледайте цената в реално време на токените TRUTH!
Как да купя TRUTH
Интересувате се да добавите Swarm Network (TRUTH) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TRUTH, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.
История на цените на Swarm Network (TRUTH)
Анализирането на историята на цените на TRUTH помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за TRUTH
Искате ли да знаете какъв път може да поеме TRUTH? Нашата страница за прогноза за цената TRUTH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност
Купете Swarm Network (TRUTH)
Сума
1 TRUTH = 0.02974 USD
Търгувайте с Swarm Network (TRUTH)
ГОРЕЩИ
Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара
ТОП обем
Криптовалутите с най-висок обем на търговия
Нови добавени
Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия
Топ печеливши участници
24-часови крипто активи с най-голям ръст, които всеки трейдър трябва да следи