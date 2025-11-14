Токеномика на Jump Tom (JUMP)

Открийте ключова информация за Jump Tom (JUMP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 19:05:51 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за Jump Tom (JUMP)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Jump Tom (JUMP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
--
----
Общо предлагане:
$ 500.00T
$ 500.00T
Циркулиращо предлагане:
--
----
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 24.00K
$ 24.00K
Рекорд за всички времена:
$ 0.01
$ 0.01
Най-ниска стойност за целия период:
--
----
Текуща цена:
$ 0.000000000048
$ 0.000000000048

Информация за Jump Tom (JUMP)

Jump Tom is an innovative blockchain game that blends classic jumping mechanics with a Web3 economic model, deployed on the BNB Chain ecosystem. Inspired by the globally viral "Jump Jump", it enhances gameplay with AI-optimized controls and introduces decentralized PVP competition + dual-track incentives, redefining the boundaries of "Play-to-Earn."

Официален уебсайт:
https://www.jumptom.net
Изследовател на блокове:
https://bscscan.com/token/0x25bff353cdeb6b5050480d3860f02968d964f4da

Токеномика на Jump Tom (JUMP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Jump Tom (JUMP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой JUMP токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой JUMP токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на JUMP, разгледайте цената в реално време на токените JUMP!

Как да купя JUMP

Интересувате се да добавите Jump Tom (JUMP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на JUMP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Jump Tom (JUMP)

Анализирането на историята на цените на JUMP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за JUMP

Искате ли да знаете какъв път може да поеме JUMP? Нашата страница за прогноза за цената JUMP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

