Токеномика на SOL (SOL)

Открийте ключова информация за SOL (SOL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за SOL (SOL)

Създаден от бивши инженери на Qualcomm, Intel и Dropbox късно през 2017 година, Solana е протокол с единно верига, базиран на делегиран доказателство за дялова принадлежност, чиято цел е да осигури мащабируемост без жертване на децентрализация или сигурност. Протоколът на Solana е проектиран да улесни създаването на децентрализирани приложения (DApp). Централен за решението за мащабиране на Solana е децентрализираният часовник с наименование Proof-of-History (PoH), построен с цел да реши проблема с времето в разпределени мрежи, където не съществува единствен, доверен източник на време. Поради иновативната хибридна модел на съгласие, Solana привлича вниманието както на малки, така и на институционални трейдъри. Важно внимание на фондацията на Solana е на разположение децентрализираният финансов сектор на по-голяма скала.

Официален уебсайт:
https://solana.com
Бяла книга:
https://solana.com/solana-whitepaper.pdf

Токеномика и анализ на цената за SOL (SOL)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SOL (SOL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Задълбочена структура на токените на SOL (SOL)

Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените SOL. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.

Solana (SOL) is the native token of the Solana blockchain, serving as the backbone for transaction fees, staking, and network security. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Inflationary Model: Solana employs a disinflationary inflation schedule. New SOL tokens are created according to a predetermined schedule:
    • Initial Inflation Rate: The protocol started with a high inflation rate, which decreases over time.
    • Disinflation Rate: The inflation rate reduces by 15% per "epoch year" (~360 days) until it stabilizes at a long-term rate of 1.5% annually.
    • Long-term Inflation Rate: Once the 1.5% annual rate is reached, it remains fixed.
  • Token Burning: 50% of each transaction fee is burned, reducing the effective inflation rate and providing a deflationary pressure on the supply.

Allocation Mechanism

Initial Token Distribution

Allocation CategoryApprox. % of Initial SupplyUnlocking/Vesting Details
Community Reserve Fund~38.89%13% unlocked monthly (May–Dec 2020), remainder fully unlocked by Jan 7, 2021
Project Team~12.79%50% unlocked at launch, remainder unlocked monthly over 24 months
Solana Foundation~10.46%~0.5% unlocked at TGE, remainder fully unlocked by Jan 7, 2021
Seed Round InvestorsN/AFully unlocked by Jan 7, 2021
Strategic SaleN/AFully unlocked by Jan 7, 2021
Validator SaleN/AFully unlocked by Jan 7, 2021
Founding SaleN/AFully unlocked by Jan 7, 2021
Coinlist Auction SaleN/AFully unlocked at TGE

Note: The project team and foundation allocations were subject to vesting to align incentives and prevent immediate sell-offs.

Usage and Incentive Mechanism

  • Transaction Fees: SOL is required to pay for all transactions and smart contract executions. Fees consist of a static base per signature and a variable component based on computational resources.
  • Staking: SOL holders can stake their tokens to participate in network consensus and earn rewards. Validators and delegators receive inflationary rewards and a share of transaction fees.
    • Validator Incentives: Validators receive 50% of transaction fees (pending a governance update to receive 100%) and inflationary rewards proportional to their stake.
    • Delegation: Delegators can assign their SOL to validators and share in the rewards, minus validator commission.
  • Token Extensions: Solana supports advanced token functionalities (e.g., confidential transfers, transfer hooks, non-transferable tokens) to enable diverse use cases such as payroll, KYC, and regulatory compliance.

Locking Mechanism

  • Vesting Schedules: Many allocations (team, foundation, investors) were subject to time-based vesting, with monthly unlocks over 24 months post-launch.
  • Staking Lock: Staked SOL is locked and can only be withdrawn after an unstaking period, which helps secure the network.
  • Special Agreements: Some large allocations (e.g., FTX estate) are locked and released according to specific schedules, often with linear monthly unlocks.

Unlocking Time

Example Unlocking Schedules

AllocationUnlock StartUnlock EndUnlock Mechanism
TeamJan 7, 2021Jan 7, 202350% at launch, remainder monthly over 24 months
Community ReserveMay 2020Jan 7, 202113% monthly, remainder fully unlocked by Jan 2021
FTX EstateApr 7, 2020Mar 1, 2029Linear monthly unlocks until Mar 2029
Alameda/FTX DealsSep 2021May 2025Linear monthly or full unlocks on set dates

Sample Table: FTX Estate Unlocks

Unlock DateAmount Unlocked (SOL)Cumulative Unlocked% UnlockedAllocation DetailsVesting StartVesting End
2025-07-0112,688475,771,74499.88%FTX Estate2020-04-072029-03-01
.....................
2029-03-0112,688476,330,016100.00%FTX Estate2020-04-072029-03-01

Staking and Circulating Supply Dynamics

  • High Staking Participation: Historically, ~77% of available SOL has been staked, indicating strong network security and user engagement.
  • Unstaking Events: Large scheduled unlocks (e.g., in 2025) can significantly increase circulating supply and impact market liquidity.

Summary Table: Solana Token Economics

MechanismDescription
IssuanceDisinflationary inflation, initial high rate decreasing to 1.5% annually, with fee burning
AllocationCommunity, team, foundation, investors, with vesting and unlock schedules
UsageTransaction fees, staking, governance, advanced token extensions
IncentivesStaking rewards, validator/delegator commissions, transaction fee sharing
LockingVesting for team/foundation/investors, staking lock, special agreements (e.g., FTX estate)
UnlockingMonthly or cliff unlocks, major unlocks in 2025 and 2029 for certain allocations

Implications and Considerations

  • Market Impact: Large unlocks (especially in 2025 and 2029) may introduce significant supply, potentially affecting price and liquidity.
  • Network Security: High staking rates support robust security, but shifts in staking/unstaking can influence yields and network stability.
  • Ecosystem Growth: Allocation to community and incentives is designed to foster long-term ecosystem development and participation.

Solana’s token economics are structured to balance network security, ecosystem growth, and long-term sustainability, with mechanisms in place to align stakeholder incentives and manage supply dynamics over time.

Токеномика на SOL (SOL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на SOL (SOL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой SOL токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой SOL токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOL, разгледайте цената в реално време на токените SOL!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.