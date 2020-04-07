Токеномика на SOL (SOL)
Информация за SOL (SOL)
Създаден от бивши инженери на Qualcomm, Intel и Dropbox късно през 2017 година, Solana е протокол с единно верига, базиран на делегиран доказателство за дялова принадлежност, чиято цел е да осигури мащабируемост без жертване на децентрализация или сигурност. Протоколът на Solana е проектиран да улесни създаването на децентрализирани приложения (DApp). Централен за решението за мащабиране на Solana е децентрализираният часовник с наименование Proof-of-History (PoH), построен с цел да реши проблема с времето в разпределени мрежи, където не съществува единствен, доверен източник на време. Поради иновативната хибридна модел на съгласие, Solana привлича вниманието както на малки, така и на институционални трейдъри. Важно внимание на фондацията на Solana е на разположение децентрализираният финансов сектор на по-голяма скала.
Токеномика и анализ на цената за SOL (SOL)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SOL (SOL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на SOL (SOL)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените SOL. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
Solana (SOL) is the native token of the Solana blockchain, serving as the backbone for transaction fees, staking, and network security. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Inflationary Model: Solana employs a disinflationary inflation schedule. New SOL tokens are created according to a predetermined schedule:
- Initial Inflation Rate: The protocol started with a high inflation rate, which decreases over time.
- Disinflation Rate: The inflation rate reduces by 15% per "epoch year" (~360 days) until it stabilizes at a long-term rate of 1.5% annually.
- Long-term Inflation Rate: Once the 1.5% annual rate is reached, it remains fixed.
- Token Burning: 50% of each transaction fee is burned, reducing the effective inflation rate and providing a deflationary pressure on the supply.
Allocation Mechanism
Initial Token Distribution
|Allocation Category
|Approx. % of Initial Supply
|Unlocking/Vesting Details
|Community Reserve Fund
|~38.89%
|13% unlocked monthly (May–Dec 2020), remainder fully unlocked by Jan 7, 2021
|Project Team
|~12.79%
|50% unlocked at launch, remainder unlocked monthly over 24 months
|Solana Foundation
|~10.46%
|~0.5% unlocked at TGE, remainder fully unlocked by Jan 7, 2021
|Seed Round Investors
|N/A
|Fully unlocked by Jan 7, 2021
|Strategic Sale
|N/A
|Fully unlocked by Jan 7, 2021
|Validator Sale
|N/A
|Fully unlocked by Jan 7, 2021
|Founding Sale
|N/A
|Fully unlocked by Jan 7, 2021
|Coinlist Auction Sale
|N/A
|Fully unlocked at TGE
Note: The project team and foundation allocations were subject to vesting to align incentives and prevent immediate sell-offs.
Usage and Incentive Mechanism
- Transaction Fees: SOL is required to pay for all transactions and smart contract executions. Fees consist of a static base per signature and a variable component based on computational resources.
- Staking: SOL holders can stake their tokens to participate in network consensus and earn rewards. Validators and delegators receive inflationary rewards and a share of transaction fees.
- Validator Incentives: Validators receive 50% of transaction fees (pending a governance update to receive 100%) and inflationary rewards proportional to their stake.
- Delegation: Delegators can assign their SOL to validators and share in the rewards, minus validator commission.
- Token Extensions: Solana supports advanced token functionalities (e.g., confidential transfers, transfer hooks, non-transferable tokens) to enable diverse use cases such as payroll, KYC, and regulatory compliance.
Locking Mechanism
- Vesting Schedules: Many allocations (team, foundation, investors) were subject to time-based vesting, with monthly unlocks over 24 months post-launch.
- Staking Lock: Staked SOL is locked and can only be withdrawn after an unstaking period, which helps secure the network.
- Special Agreements: Some large allocations (e.g., FTX estate) are locked and released according to specific schedules, often with linear monthly unlocks.
Unlocking Time
Example Unlocking Schedules
|Allocation
|Unlock Start
|Unlock End
|Unlock Mechanism
|Team
|Jan 7, 2021
|Jan 7, 2023
|50% at launch, remainder monthly over 24 months
|Community Reserve
|May 2020
|Jan 7, 2021
|13% monthly, remainder fully unlocked by Jan 2021
|FTX Estate
|Apr 7, 2020
|Mar 1, 2029
|Linear monthly unlocks until Mar 2029
|Alameda/FTX Deals
|Sep 2021
|May 2025
|Linear monthly or full unlocks on set dates
Sample Table: FTX Estate Unlocks
|Unlock Date
|Amount Unlocked (SOL)
|Cumulative Unlocked
|% Unlocked
|Allocation Details
|Vesting Start
|Vesting End
|2025-07-01
|12,688
|475,771,744
|99.88%
|FTX Estate
|2020-04-07
|2029-03-01
|...
|...
|...
|...
|...
|...
|...
|2029-03-01
|12,688
|476,330,016
|100.00%
|FTX Estate
|2020-04-07
|2029-03-01
Staking and Circulating Supply Dynamics
- High Staking Participation: Historically, ~77% of available SOL has been staked, indicating strong network security and user engagement.
- Unstaking Events: Large scheduled unlocks (e.g., in 2025) can significantly increase circulating supply and impact market liquidity.
Summary Table: Solana Token Economics
|Mechanism
|Description
|Issuance
|Disinflationary inflation, initial high rate decreasing to 1.5% annually, with fee burning
|Allocation
|Community, team, foundation, investors, with vesting and unlock schedules
|Usage
|Transaction fees, staking, governance, advanced token extensions
|Incentives
|Staking rewards, validator/delegator commissions, transaction fee sharing
|Locking
|Vesting for team/foundation/investors, staking lock, special agreements (e.g., FTX estate)
|Unlocking
|Monthly or cliff unlocks, major unlocks in 2025 and 2029 for certain allocations
Implications and Considerations
- Market Impact: Large unlocks (especially in 2025 and 2029) may introduce significant supply, potentially affecting price and liquidity.
- Network Security: High staking rates support robust security, but shifts in staking/unstaking can influence yields and network stability.
- Ecosystem Growth: Allocation to community and incentives is designed to foster long-term ecosystem development and participation.
Solana’s token economics are structured to balance network security, ecosystem growth, and long-term sustainability, with mechanisms in place to align stakeholder incentives and manage supply dynamics over time.
Токеномика на SOL (SOL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на SOL (SOL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой SOL токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой SOL токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOL, разгледайте цената в реално време на токените SOL!
