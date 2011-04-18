Токеномика на XRP (XRP)
Информация за XRP (XRP)
Рипъл е основната валута на мрежата Рипъл, която може да се циркулира из целия рипъл мрежата. Има общо предлагане от 100 милиарда и постепенно намалява с увеличаването на броя на транзакциите. Опериращата компания на Рипъл е Рипъл Лабс (предишно OpenCoin). Рипъл валутата е единствената обща валута в рипъл системата. Тя се различава от другите валути в системата. Например, Китайският юан и USD не могат да се обменят във вратите. Изразено по-просто, Китайският юан, издаден от врата А, може да бъде обменен само във врата А, а не във врата B. В противен случай, трябва да го конвертирате в Китайски юан от врата B чрез оставаща поръчка на рипъл система. Въпреки това, Рипъл няма такива ограничения изобщо. Тя е универсална в рипъл системата. Рипъл (XRP), също като Биткойн, е цифрова валута, базирана на математика и криптография. Но разликата с Биткойн, който няма реално приложение, е че XRP играе ролята на връзка и се гордее с функцията за гаранция за сигурност в Рипъл системата. Гаранцията за сигурност е необходима, която изисква участието на врата в този протокол да притежава малко количество XRP.
Токеномика и анализ на цената за XRP (XRP)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за XRP (XRP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на XRP (XRP)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените XRP. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
Overview
XRP is the native token of the XRP Ledger, a blockchain protocol designed for fast, low-cost cross-border payments and central bank digital currency management. Its token economics are distinct from many other cryptocurrencies, with a fixed supply, unique issuance and allocation mechanisms, and a focus on utility within the payments ecosystem.
Issuance Mechanism
- Fixed Supply: XRP was created with a fixed supply of 100 billion tokens at genesis. There is no ongoing mining or inflationary issuance; all XRP tokens were created at launch.
- No Mining or Staking: The XRP Ledger uses a consensus protocol based on Byzantine Fault Tolerance, not Proof-of-Work or Proof-of-Stake, so there is no block reward or staking yield.
Allocation Mechanism
|Allocation Recipient
|Description
|Allocation Details
|Locking/Unlocking Mechanism
|Ripple (the company)
|79.8% allocated to Ripple at genesis
|In December 2017, 55 billion XRP were placed in escrow
|1 billion XRP released per month from escrow (Dec 2017 – June 2022)
|Public/Other
|Remaining supply
|Distributed via sales, partnerships, and ecosystem incentives
|No formal vesting; subject to market distribution
- Escrow System: To address concerns about large-scale XRP sales, Ripple placed 55 billion XRP in a series of on-ledger escrows in December 2017. Each month, 1 billion XRP was released from escrow, with unused XRP returned to escrow at the end of each month. This mechanism provided predictability and transparency to the market.
Usage and Incentive Mechanism
- Transaction Fees: Every transaction on the XRP Ledger requires a small amount of XRP as a fee, which is destroyed (burned), reducing the total supply over time.
- Cross-Border Payments: XRP is used as a bridge currency for international payments, enabling fast and cost-effective transfers between different fiat currencies.
- Ecosystem Incentives: Ripple and other ecosystem participants have used XRP to incentivize partners, liquidity providers, and developers to build on the XRP Ledger.
Locking Mechanism
- Escrow Contracts: The primary locking mechanism for XRP was the use of on-chain escrows by Ripple, which locked up a significant portion of the supply and released it on a fixed monthly schedule.
- No Staking or Protocol-Level Locking: There is no protocol-level staking or locking for network security or governance.
Unlocking Time
|Recipient
|Unlock Type
|Granularity
|Start Date
|End Date
|Amount Unlocked per Period
|Ripple
|Cliff
|Monthly
|2017-12-01
|2022-06-01
|1,000,000,000 XRP
- Escrow Unlocks: From December 2017 to June 2022, 1 billion XRP was unlocked each month from Ripple’s escrow. Any unused XRP was returned to escrow, extending the schedule.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|100 billion XRP created at genesis; no further issuance
|Allocation
|Majority to Ripple, remainder to public/partners
|Locking
|55 billion XRP in escrow (2017), released 1B/month (2017–2022)
|Unlocking
|Monthly, 1B XRP from escrow; unused XRP returned to escrow
|Usage
|Transaction fees (burned), bridge currency for payments, ecosystem incentives
|Incentives
|No mining/staking rewards; incentives via ecosystem grants and partnerships
Additional Notes
- Deflationary Pressure: The burning of transaction fees introduces a slight deflationary pressure on the total XRP supply.
- Transparency: The escrow system and on-ledger tracking of unlocks provided transparency and predictability to the market regarding XRP supply dynamics.
- No Ongoing Unlocks: As of June 2022, the original escrow schedule concluded, but any unused XRP returned to escrow continues to be released on a rolling basis.
This structure has made XRP’s token economics relatively transparent and predictable compared to many other digital assets, with a strong focus on utility and liquidity for global payments.
Токеномика на XRP (XRP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на XRP (XRP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой XRP токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой XRP токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на XRP, разгледайте цената в реално време на токените XRP!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.