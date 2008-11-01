Токеномика на Bitcoin (BTC)
Информация за Bitcoin (BTC)
Биткойн е цифрово средство и платежна система, измислена от Сатоши Накамото, който публикува свързан документ през 2008 г. и го пусна като свободен софтуер през 2009 г. Системата е планирана като еднаквостранна; потребителите могат да извършват транзакции директно, без посредник.
Токеномика и анализ на цената за Bitcoin (BTC)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bitcoin (BTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на Bitcoin (BTC)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените BTC. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
Issuance Mechanism
Bitcoin's issuance is governed by a process called "mining," where new bitcoins are created as rewards for miners who successfully add new blocks to the blockchain. The total supply is capped at 21 million BTC. The issuance rate is programmed to halve approximately every four years (the "halving" event), reducing the number of new bitcoins created and distributed to miners over time. This mechanism ensures a predictable and decreasing supply schedule, ultimately leading to the cessation of new issuance once the cap is reached.
Allocation Mechanism
All newly issued bitcoins are allocated exclusively to miners as block rewards. There is no pre-mine, team allocation, or foundation reserve. The distribution is entirely based on the competitive process of mining, which is open to anyone with the necessary computational resources.
Allocation Table
|Allocation Description
|Allocation Recipient
|Unlock Type
|Unlock Granularity
|Unlock Start Date
|Unlock End Date
|Incentive given to miners for successfully adding new block to the bitcoin network. Distribution mechanism of 21 million BTC.
|Block Rewards
|linear
|daily
|2040-01-30
|2044-01-09
Note: The table above reflects the ongoing linear unlocking of block rewards to miners, with the final issuance expected to complete around 2140, but the sample data shows a specific period for illustration.
Usage and Incentive Mechanism
- Usage: Bitcoin (BTC) serves as a decentralized, censorship-resistant digital currency. It is used for peer-to-peer payments, store of value, and as a settlement asset.
- Incentive: The primary incentive mechanism is the block reward, which compensates miners for securing the network and processing transactions. As block rewards decrease over time, transaction fees are expected to become the main incentive for miners.
Locking Mechanism
Bitcoin does not have a protocol-level token locking mechanism for its native issuance. All newly mined bitcoins are immediately liquid and spendable by the miner who receives them. However, Bitcoin's scripting language allows users to create custom locking scripts (e.g., time locks, multi-signature requirements) for individual transactions, but these are not part of the issuance or allocation process.
Unlocking Time
There is no vesting or delayed unlocking for newly mined bitcoins; they are available to miners as soon as a block is confirmed. The overall unlocking of the total supply is governed by the block reward schedule, which linearly releases new bitcoins to miners until the 21 million cap is reached, projected to occur around the year 2140.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Mining, block rewards, halving every ~4 years, capped at 21 million BTC
|Allocation
|100% to miners via block rewards
|Usage
|Peer-to-peer payments, store of value, settlement asset
|Incentive
|Block rewards (decreasing over time), transaction fees
|Locking
|No protocol-level locking for issuance; custom scripts possible for transactions
|Unlocking
|Immediate for miners; total supply unlocks linearly until ~2140
Bitcoin's token economics are designed for transparency, decentralization, and long-term sustainability, with all incentives and allocations governed by open protocol rules and competitive mining.
Токеномика на Bitcoin (BTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Bitcoin (BTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой BTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой BTC токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на BTC, разгледайте цената в реално време на токените BTC!
История на цените на Bitcoin (BTC)
Анализирането на историята на цените на BTC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за BTC
Искате ли да знаете какъв път може да поеме BTC? Нашата страница за прогноза за цената BTC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
