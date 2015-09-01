Токеномика на Cardano (ADA)
Информация за Cardano (ADA)
Кардано е децентрализиран обществен блокчейн и проект за криптовалути и е напълно отворен код.
Токеномика и анализ на цената за Cardano (ADA)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cardano (ADA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на Cardano (ADA)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените ADA. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
Issuance Mechanism
- Maximum Supply: 45 billion ADA.
- Initial Distribution: Cardano was funded through a multi-stage Initial Coin Offering (ICO) in Asia from September 2015 to February 2017. Approximately 25.93 billion ADA (~57.62% of the max supply) was sold during the ICO.
- Ongoing Issuance: New ADA is issued as staking rewards. 0.30% of ADA’s reserve (maximum supply minus circulating supply) is distributed every five-day epoch, with rewards split between stakers and the Cardano treasury. The reserve started with ~13.8 billion ADA (~30.66% of max supply).
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|ADA Amount (Billion)
|% of Max Supply
|Notes
|ICO Participants
|~25.93
|~57.62%
|Distributed via multi-stage ICO (2015–2017)
|Cardano Foundation
|~0.65
|~1.44%
|For ecosystem development
|EMURGO
|~2.07
|~4.61%
|For commercial ventures
|Input Output Global (IOG)
|~2.46
|~5.47%
|For protocol development; 1/3 unlocked at launch, 2/3 unlocked in 2018 and 2019
|Reserve (for staking)
|~13.8
|~30.66%
|Used for ongoing staking rewards
Usage and Incentive Mechanism
- Network Fees: ADA is used to pay transaction fees on the Cardano network. Fees are calculated based on transaction size and a minimum constant.
- Staking: ADA holders can delegate their tokens to stake pools or operate their own pools. Both delegators and pool operators receive ADA rewards for securing the network and producing blocks.
- Governance: ADA is used for on-chain governance, including voting in Project Catalyst, which funds ecosystem projects.
- DeFi and Native Tokens: ADA is required for interacting with DeFi protocols and for minting/transacting native tokens on Cardano.
Locking Mechanism
- Staking: ADA delegated for staking is not locked; users retain full control and can move their tokens at any time, though rewards are distributed at the end of each epoch.
- Governance (Voting): For Project Catalyst and future Voltaire governance, ADA may be temporarily locked to represent voting rights and prevent double voting.
- Smart Contracts: ADA can be locked in smart contracts for DeFi, escrow, or other use cases, depending on contract logic.
Unlocking Time
- Team/Entity Allocations: For IOG, 1/3 of ADA was unlocked at network launch (September 2017), with the remaining 2/3 unlocked on June 1, 2018, and June 1, 2019.
- Staking/Delegation: No lock-up period; ADA can be withdrawn or redelegated at any time.
- Governance: ADA used for voting is typically locked for the duration of the voting period, after which it is released.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Multi-stage ICO + ongoing staking rewards from reserve
|Allocation
|ICO, Cardano Foundation, EMURGO, IOG, Reserve
|Usage
|Network fees, staking, governance, DeFi, native token minting
|Incentives
|Staking rewards, governance participation rewards
|Locking
|No lock for staking; temporary lock for governance; contract-dependent for smart contracts
|Unlocking
|Team unlocks (2017–2019); staking/governance unlocks per protocol rules
Additional Notes
- No Superuser Functions: There is no evidence of superuser privileges (e.g., pausing, freezing, or forcibly transferring ADA).
- Native Token Support: Cardano natively supports custom tokens without smart contracts, but only ADA is used for fees and rewards.
- Treasury and Rewards: A portion of staking rewards is allocated to the Cardano treasury for future ecosystem development.
For further details, see the official Cardano documentation and Cardano monetary policy.
Токеномика на Cardano (ADA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Cardano (ADA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой ADA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой ADA токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на ADA, разгледайте цената в реално време на токените ADA!
