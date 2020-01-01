Токеномика на Forty Two DAO Token (FTD) Открийте ключова информация за Forty Two DAO Token (FTD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Forty Two DAO Token (FTD) 42DAO is a DAO focused on enhancing the DeFi ecosystem through an innovative stablecoin BLC (Balance Coin), promotes seamless transactions within DeFi applications, enabling community governance to drive projects that meet the evolving needs of the blockchain industry. 42DAO operates as the governance entity for the Balance Protocol, and the BCH Ecosystem Fund is one of the founding members of 42DAO, which endorse and back 42DAO with full supports, including funds, resources, and strategic cooperation. Its goal is to bring persistent vigor and innovative attraction to BCH, thereby enhancing its fundamental stability. 42DAO is the central governing body of the Balance Protocol, a pioneering DeFi protocol that offers a USD-pegged stablecoin, Balance Coin (BLC). Acting as the foundation for the Balance Protocol's stability and growth, 42DAO fosters a collaborative environment where key decisions are made through community voting. FTD token holders, the lifeblood of 42DAO, have the exclusive right to participate in these votes, shaping the future direction of the Balance Protocol. Официален уебсайт: https://42dao.org/ Бяла книга: https://42dao.gitbook.io/42dao/the-balance-protocol/the-balance-protocol-whitepaper Купете FTD сега!

Токеномика и анализ на цената за Forty Two DAO Token (FTD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Forty Two DAO Token (FTD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 704.30K $ 704.30K $ 704.30K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 16.10M $ 16.10M $ 16.10M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.37M $ 4.37M $ 4.37M Рекорд за всички времена: $ 5.33 $ 5.33 $ 5.33 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03898687 $ 0.03898687 $ 0.03898687 Текуща цена: $ 0.04375234 $ 0.04375234 $ 0.04375234 Научете повече за цената на Forty Two DAO Token (FTD)

Токеномика на Forty Two DAO Token (FTD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Forty Two DAO Token (FTD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FTD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FTD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FTD, разгледайте цената в реално време на токените FTD!

